Sloviti britanski fizik je ob tem filmu zajokal

V soboto ob 22. uri si boste na Planetu lahko ogledali biografsko dramo Teorija vsega (The Theory of Everything), v kateri navdušuje Eddie Redmayne. Za vlogo slovitega britanskega fizika Stephena Hawkinga je prejel celo oskarja za glavno moško vlogo. Dokaz, da je vlogo res dobro odigral, so bile tudi solze Stephena Hawkinga, ko si je prvič ogledal film.

Stephen Hawking je dejal, da je bil tako navdušen nad igro Eddieja Redmayna, da je na trenutke mislil, da na velikem platnu gleda sebe. Ko si je prvič ogledal film, je celo potočil nekaj solz.

Sloviti britanski fizik Stephen Hawking.

Igralec Eddie Redmayne, ki je za vlogo prejel oskarja, je povedal, da je bil presenečen, ko je izvedel, da je dobil vlogo znamenitega fizika, ki so mu pri 21 letih diagnosticirali bolezen motoričnega nevrona. Igralec sicer ni vedel, da je bil Hawking v mladosti povsem zdrav. Za to je izvedel šele iz scenarija za film, ki je bil posnet po knjigi Hawkingove nekdanje žene z naslovom Življenje s Stephenom.

Redmayne je v pripravah na vlogo izgubil nekaj kilogramov in sodeloval z različnimi strokovnjaki, ki so analizirali fotografije Hawkinga in raziskovali, kako je bolezen pri priljubljenem znanstveniku s časom napredovala in kako je vplivala na njegovo telo. Pozneje je sodeloval še s koreografom, da je izpopolnil svoje gibe, da so bili podobni Hawkingovim.

"Moral sem natrenirati svoje telo, da sem lahko ohranjal določene položaje," je povedal Redmayne. "Vedel sem, da bodo nekateri nenavadni ter ne nujno udobni." Tudi za posnemanje Hawkingovih obraznih potez so bile potrebne dolge ure učenja.

"Najtežje je bilo osvojiti Stephenovo obrazno mimiko. Sedel sem pred ogledalom in si na trenutke mislil: 'Je to že parodija? Je grozno? Ali pretiravam in bom žaljiv?'" je povedal oskarjevec, ki se je nekaj dni pred začetkom snemanja z znamenitim znanstvenikom srečal tudi v živo.

"V treh urah, ki sem jih preživel z njim, je morda izrekel osem stavkov. Bilo je grozljivo. Dolgo je trajalo, da je karkoli rekel, morda deset minut. Jaz pa sem mu medtem razlagal o njegovem življenju. Preprosto nisem imel občutka, da bi ga lahko vprašal kaj bolj osebnega," je razkril Redmayne.

