Filmski konec tedna z naboljšimi biografskimi zgodbami

V petek ob 22.30 bo na Planetu čaroben muzikal Največji šovmen (The Greatest Showman) z zgodbo o rojstvu zabavne industrije in vizionarju, ki se je povzpel iz bede in ustvaril svetovno seznazcijo. Vizionar, politik, zabavljač in poslovnež P. T. Barnum je ustanovil cirkus in zaslovel s predstavo The Barnum and Bailey Greatest Show on Earth, ki je kmalu obveljala za največji spektakel na svetu, po njeni zaslugi pa so ga številni oklicali za očeta šovbiznisa.

Največji šovmen

V naslovni vlogi Največjega šovmena blesti Hugh Jackman, igrajo pa tudi Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya in Rebecca Ferguson. Film ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,6 in je bil nominiran za oskarja v kategoriji najboljše izvirne pesmi. Bolj uspešen je bil film na zlatih globusih, kjer je odnesel kipec za glasbo, nominiran pa je bil tudi za najboljši muzikal ali komedijo in glavno vlogo.

Hugh Jackman bo z nami tudi v soboto ob 21.30, ko se bomo na Planetu nasmejali biografski drami o Eddieju Edwardsu, slovito neomajnem in srčnem smučarskem skakalcu, ki je na zimskih olimpijskih igrah leta 1988 očaral svet. Jackman v filmu Orel Eddie (Eddie the Eagle) igra njegovega trenerja, naslovno vlogo pa je izvrstno odigral Taron Egerton, ki se ga spomnimo po vlogi Eltona Johna v Rocketmanu in filmih Kingsman.

Orel Eddie

Orel Eddie, posnet po resnični navdihujoči zgodbi, spremlja športno pot Britanca Eddieja Edwardsa, ki si že od mladih nog prizadeva, da bi nastopil na olimpijskih igrah. Čeprav pri starših, učiteljih in prijateljih ne najde prave opore, ne opusti svojih sanj, temveč nov izziv najde v smučarskih skokih. Ker kmalu ugotovi, da gre za zelo nevaren šport, pomoč poišče pri bivšem osramočenem skakalcu in uporniškem trenerju Pearyju. Ta le nerad sprejme velikanski izziv, toda ko spozna Eddiejevo srčno odločnost, se skupaj spopadeta s pomanjkanjem znanja in denarnih sredstev, da bi Eddie vendarle lahko nastopil na naslednjih olimpijskih igrah.

Odličen izbor biografskih filmov bo v nedeljo ob 21.30 zaokrožila še drama Teorija vsega (The Theory of Everything), ki je Eddieju Redmaynu prinesla oskarja, zlati globus, bafto in nagrado igralskega ceha, Felicity Jones pa je bila za vse omenjene nagrade nominirana.

Teorija vsega

Film nam predstavi življenje enega največjih človeških umov Stephena Hawkinga, ki ga spoznamo kot nadarjenega mladega fizika, ki se na univerzi zaljubi v prikupno Jane. Toda življenjske načrte mu prekriža bolezen gibalnih nevronov, ki ga začne ovirati pri vsakdanjih opravilih. Kljub temu ga Jane ne zapusti, temveč ga spodbuja pri novih fizikalnih teorijah, s katerimi osupne svet in na novo zariše naše poznavanje vesolja. Čeprav ga bolezen nazadnje posadi v voziček in oropa glasu, Stephen kljubuje vsem pričakovanjem in vztraja na svoji poti uspehov.

