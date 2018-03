Stekleni grad (The Glass Castle)

ZDA/2017/121 min.

Režija: Destin Daniel Cretton

Igrajo: Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts, Max Greenfield, Ella Anderson, Josh Caras

Žanr: Biografska drama

Ocena IMDb: 7,1/10│ Rotten Tomatoes: 50 %

Neverjetna zgodba o brezpogojni ljubezni sloni na priznanih spominih Jeannette Walls in njene trdno povezane družine.

Mlada Jeannette, hči alkoholika in ekscentrične umetnice, odrašča v izrazito disfunkcionalni družini, zaradi katere se v o obdobju, ko bi morala uživati v otroštvu, spopada z nenehnimi selitvami, pretresi in revščino.

Se bo mladenka na koncu vendarle rešila vplivov divjega značaja njenega očeta in zaživela uspešno življenje po lastnih pravilih?

"Med ogledom filma se boste počutili ujete v otroštvo Jeanette Walls." Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

"Film traja dobri dve uri, a je tako intenziven, da sem med ogledom odmislil čas." Rex Reed, New York Observer

"Neverjetna in ganljiva zgodba, ki jo usmerja oskarja vreden nastop Woodyja Harrelsona." Rafer Guzman, Newsday

Zanimivosti:

• Film temelji na leta 2005 izdanih in večkrat nagrajenih spominih ameriške pisateljice in novinarke Jeannette Walls, v katerih avtorica opisuje svoje nenavadno odraščanje v disfunkcionalni družini.

Spomini Wallsove so se 261 tednov obdržali na lestvici najbolje prodajanih knjig časopisa The New York Times, do konca leta 2007 pa so po vsemu svetu prodali več kot 2,7 milijona izvodov njenega dela.

• To je že drugi skupen projekt oskarjevke Brie Larson in havajskega filmskega ustvarjalca Destina Daniela Crettona po njegovem hvaljenem celovečercu Short Term 12 (2013).

• Avtorica knjižne predloge je že leta 2007 napovedala, da bodo po njenih spominih posneli film in da išče režiserja, ki bo njeno delo prenesel na veliko platno.

• Oskarjevka Jennifer Lawrence je bila dolgo časa zavezana k projektu. Ta bi morala film tudi producirati, režijo pa naj bi prevzel Gary Ross, ki je z njo in Woodyjem Harrelsonom sodeloval že pri prvemu delu Iger lakote (2012).

• Brie Larson in Woody Harrelson sta bila soigralca že v kriminalni drami Rampart (2011).

• Obe glavni igralki sta v preteklosti igrali v filmih o King-Kongu – Naomi Watts smo si lahko ogledali v različici, ki jo je leta 2005 posnel Peter Jackson, Larsonovo pa smo lani lahko spremljali v akcijskem spektaklu Kong: Otok lobanj.