Odvetnik (Roman J. Israel, Esq.)

Kriminalna drama režiserja Nočnih kronik Dana Gilroya o idealističnemu, zagnanemu in ekscentričnemu odvetniku, za vlogo katerega je bil Denzel Washington že osmič nominiran za oskarja.

Roman J. Israel, Esq. © 2017 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

ZDA, Kanada, Združeni arabski emirati/2017/117 min.

Režija: Dan Gilroy

Igrajo: Denzel Washington, Colin Farrell, Carmen Ejogo, Lynda Gravatt, Hugo Armstrong, Sam Gilroy

Žanr: Kriminalna drama

Ocena IMDb: 6,4/10│ Rotten Tomatoes: 51 %

Roman je zagnan in idealističen odvetnik, ki se že leta bori za pravice revnih in neslišanih posameznikov, medtem, ko zasluge za njegovo delo pobirajo drugi.

Ko vodja odvetniške pisarne doživi srčni zastoj in Roman prevzame njegovo mesto, na dan pride resnica, ki ga potisne v eksistencialno krizo in ga prisili v ekstremna dejanja.

"V spominu vam bo ostal še en nastop Denzela Washingtona. Ta vam bo zlezel pod kožo in vas razžiral, ker je veliko več, kot ponuja velika večina filmov." Ty Burr, Boston Globe

"Deloma značajska študija, deloma pravni triler in deloma moralna pripoved o sredstvih, ki se manifestirajo v lastne cilje – na koncu se izkaže, da je film Odvetnik prav tako ekscentričen in nepredvidljiv kot njegov zagrizeno časten in niti približno popoln glavni protagonist." Ann Hornaday, Washington Post

Zanimivosti: • Denzel Washington je bil za vlogo odvetnika Romana J. Israela nominiran za oskarja, zlati globus in nagrado ameriškega igralskega ceha. To je bila Washingtonova osma nominacija za oskarja, dva kipca pa je tudi prejel – prvega leta 1990 za stransko vlogo vojaka v zgodovinski drami Bitka za slavo in drugega leta 2002 za glavno vlogo skorumpiranega policista v kriminalnem trilerju Dan za trening. Toliko oskarjev in nominacij za to nagrado mi zbral noben drug temnopolti igralec. • Med vsemi filmi, ki so se letos potegovali za oskarja za najboljšega glavnega igralca, je Odvetnik edini, ki ni bil nominiran za oskarja v najprestižnejši kategoriji. Med nominiranci so bili še Daniel Kaluuya (Zbeži!), Timothée Chalamet (Pokliči me po svojem imenu) in Daniel Day-Lewis (Fantomska grožnja), Akademija pa je kipec nazadnje podelila favoriziranemu Garyju Oldmanu za vlogo Winstona Churchilla v filmu Najtemnejša ura. • Odvetnik je šele drugi režijski projekt Dan Gilroya. Ta je začel kariero kot scenarist, leta 2014 pa se je proslavil s svojim režijskim prvencem, hvaljenim trilerjem Nočne kronike (Nightcrawler). • Washington ima v filmu jasno vidno vrzel med sekalcema. To je igralec kmalu po srednji šoli zapolnil z zobno krono, za vlogo v Odvetniku pa se jo je odločil sneti. • Različica Odvetnika, ki so jo premierno predvajali na mednarodnemu festivalu v Torontu, je vključevala dodatnih 12 minut prizorov, ki so jih pred začetkom rednega predvajanja izrezali. Režiser in scenarist filma Gilroy je pozneje pojasnil, da je premiera v Torontu zaradi časovne stiske služila kot "testna projekcija" in da je ustvarjalna ekipa s končno različico filma izjemno zadovoljna. • Nekateri kritiki so film primerjali s kriminalno dramo Michael Clayton (2007). To je spisal in režiral starejši brat Dana Gilroya Tony Gilroy. • Colin Farrell in Carmen Ejogo sta bila soigralca že v domišljijski pustolovščini Magične živali (2016).

