Nedeljska pustolovščina z Rogue One: Zgodbo vojne zvezd

V nedeljo, 24. januarja, bo ob 19.45 neverjetno akcijo in osupljive preobrate prinesel film Rogue One: Zgodba vojne zvezd (Rogue One: A Star Wars Story), ki je samostojni film ene najbolj priljubljenih filmskih franšiz vseh časov. Poleg nominiranke za oskarja Felicity Jones v filmu igrajo Diego Luna, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen, Jimmy Smiths in drugi, pustolovščina pa je bila nominirana tudi za dva oskarja (za posebne učinke in mešanje zvoka) in ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,8.

Zgodba Rogue One se dogaja po vzpostavitvi tiranskega galaktičnega Imperija, ko skupina nepričakovanih junakov združi moči v uporniški misiji, v kateri morajo ukrasti načrte za Zvezdo smrti, najmočnejše uničevalno orožje, kar jih je. Pogumni bojevniki v svoje vrste rekrutirajo tudi mlado upornico Jyn Erso in ji zaupajo nalogo kraje načrtov novega strahotnega orožja Imperija, ki bi utegnilo za vedno spremeniti usodo galaksije. S pomočjo preudarnega Cassiana in njegove neustrašne ekipe se Jyn odpravi na nemogočo nalogo, polno vrtoglavih spopadov, ob tem pa se mora spoprijeti z demoni svoje mladosti, saj je njen odtujeni oče eden ključnih snovalcev Zvezde smrti.

Rogue One: Zgodba vojne zvezd bo na Planetu v nedeljo ob 19.45. Ob 22.15 bo na sporedu še triler Deveta vrata (The Ninth Gate) z Johnnyjem Deppom.

