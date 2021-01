Naravnost fantastičen film!

Patsy in Edina se vračata! V soboto ob 19.45 ne zamudite odbite komedije Naravnost fantastično, ki je nastala po istoimenski satirični seriji in bo na slovenskih televizijah predvajana premierno.

V soboto, 23. januarja, ob 19.45 bo na Planetu komični film Naravnost fantastično (Absolutely Fabulous: The Movie) z nepozabnima Edino (Jennifer Sanuders) in Patsy (Joanna Lumley), ki sta v istoimenski britanski satirični seriji navdušili občinstvo po svetu. Nesramno dobra serija je bila nagrajena z bafto ter mednarodnim emmyjem in je dosegla kultni status.

V filmu Edina Monsoon in Patsy Stone še vedno sijeta od blišča in glamurja, živita na veliki nogi in na veliko zapravljata: vrstijo se nakupovanje in zabave v nočnih klubih najbolj modernih londonskih kotičkov. A ko na izjemno razkošni večerni zabavi po nesreči pahneta Kate Moss v Temzo ter pritegneta pozornost medijev in policije, se morata nenadoma skrivati pred paparaci, ki ju vztrajno zasledujejo. Brez ficka pobegneta na bleščeče igrišče premožnih, francosko Riviero, kjer kujeta načrt, kako bi za vselej pobegnili pred starim življenjem in si zagotovili stalno mesto v visoki družbi.

Komedija Naravnost fantastično bo na Planetu v soboto ob 19.45.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.