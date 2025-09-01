Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
15.08

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 15.08

1 ura, 19 minut

Novi poljski predsednik zahteva od Nemčije vojno odškodnino

St. M., STA

Karol Nawrocki | Po poročanju poljske tiskovne agencije PAP je Karol Nawrocki pozval vlado premierja Donalda Tuska, naj podpre njegove zahteve po odškodnini. | Foto Reuters

Po poročanju poljske tiskovne agencije PAP je Karol Nawrocki pozval vlado premierja Donalda Tuska, naj podpre njegove zahteve po odškodnini.

Foto: Reuters

Poljski predsednik Karol Nawrocki je danes ob obletnici začetka druge svetovne vojne Nemčijo pozval k plačilu vojne odškodnine zaradi zasedbe Poljske. Na spominski slovesnosti ob nemški invaziji na Poljsko 1. septembra 1939 v Gdansku je dejal, da je treba rešiti to vprašanje, da bi zagotovili na dobrih odnosih temelječe partnerstvo z Nemčijo.

"Kot država na prvi bojni črti, kot najpomembnejša država na vzhodnem krilu Nata Poljska potrebuje pravičnost, resnico in jasne odnose z Nemčijo, vendar potrebuje tudi odškodnino od nemške države," je dejal novi poljski predsednik v nagovoru pri vojnem spomeniku Westerplatte v Gdansku, ki označuje kraj ene prvih bitk v invaziji nacistične Nemčije na Poljsko, ki je pred 86 leti sprožila drugo svetovno vojno.

Zahteve po vojni odškodnini od Nemčije za ogromno škodo, ki jo je med drugo svetovno vojno utrpela Poljska, je večkrat izrekla nacionalna konservativna opozicijska stranka Zakon in pravičnost (PiS), ki je podprla volilno kampanjo Nawrockega.

Berlin zavrača reparacije

Po poročanju poljske tiskovne agencije PAP je Nawrocki pozval vlado premierja Donalda Tuska, naj podpre njegove zahteve po odškodnini.

To vprašanje je bilo v zadnjih letih trn v peti poljsko-nemških odnosov. Berlin meni, da je bilo vprašanje odškodnin dokončno rešeno s pogodbami, ki so leta 1990 privedle do ponovne združitve Nemčije, in da Poljska ni upravičena do nobenih reparacij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

