Slovenski filmi v videoteki DKino #foto #video

Predstavljamo vam 17 žanrsko in tematsko različnih celovečercev, ki so jih posneli v samostojni Sloveniji in si jih lahko ogledate v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije.

Vsi filmi vas čakajo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto 5), zbrani v kategoriji Slovenski filmi, za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin na televiziji Telekoma Slovenije.

Družinica (2017)

V državi, kjer socialna pomoč temelji na prihodkih izpred dveh let, je meja med normalnim družinskim življenjem in golo revščino zelo tanka. Film Jana Cvitkoviča (Kruh in mleko, Odgrobadogroba) pripoveduje zgodbo, ki se v Sloveniji dogaja tako rekoč vsak dan.

Dvojina (2013)

Izvrstni Nina Rakovec in Mia Jexen v romantični zgodbi o dveh sorodnih dušah, ki se spoznata v napačnem trenutku. Drugi celovečerec Nejca Gazvode, nadarjenega režiserja uspešnice Izlet.

Gremo mi po svoje (2010)

Drugi najbolj gledan slovenski film vseh časov prikazuje zabavne zaplete med otroki in odraslimi, ki stkejo himno naravi, ljubezni, humorju ter optimističnemu pogledu na življenje.

Gremo mi po svoje 2 (2013)

Nadaljevanje mladinske uspešnice Mihe Hočevarja, v katerem se kopica razposajenih najstnikov z Jurijem Zrnecem in Tadejem Tošem vrne v tabor Zviti svizec.

Idila (2015)

Prva prava slovenska grozljivka, ki navdušuje z mamljivim obetom strahu, trepeta in groze, kakršnih na domačih tleh še ni bilo. Celovečerni prvenec Tomaža Gorkiča je na 18. Festivalu slovenskega filma prejel štiri vesne, med njimi tudi vesno za najboljši celovečerec.

Inferno (2014)

V ospredju celovečerca Vinka Möderndorferja je mlada brezposelna delavska družina in njen vsakdanji boj za preživetje. Kot vsaka običajna evropska družina hočejo tudi oni preživeti zgolj z delom svojih rok, toda njihova življenja se zaradi svetovne krize znajdejo v slepi ulici.

Julija in alfa Romeo (2015)

Postavnemu gimnazijcu se zamajejo tla pod nogami, ko se navidezno nedolžna prisega ljubezenske zvestobe sprevrže v pravi čustveni vrtiljak smrti, ljubezni in urokov. Drugi celovečerec režiserja uspešnice Pot v raj Blaža Završnika.

Kratki stiki (2006)

Režiser in scenarist Janez Lapajne tokrat preplete tri zgodbe: v prvi se zdravnica naveže na tetraplegika, v drugi smrt dečka poveže njegovega očeta in prodajalko na bencinski postaji, v tretji pa se zapuščeni dojenček znajde med klošarko in voznikom mestnega avtobusa. Absolutni zmagovalec 9. Festivala slovenskega filma.

Nahrani me z besedami (2012)

Da bi izpopolnil svojo nenavadno raziskavo, Robert odpotuje v Italijo, kjer naleti na nenavadnega brezdomca. Prevzet in zmeden zaradi nenadnega srečanja s skrivnostnim moškim mu začne slediti in za njim se izgubi vsaka sled. Robertovo izginotje prisili njegovega očeta Janeza, da po mnogo letih pokliče svojega starejšega sina …

Nočno življenje (2016)

Pia Zemljič in pokojni Jernej Šugman v univerzalni zgodbi o vplivu medijev in javnega mnenja na naša življenja. Navdih je Damjan Kozole poiskal v aferi, ki je pred leti polnila naslovnice slovenskih tabloidov. Prejemnik štirih vesen in nagrade za najboljšo režijo v Karlovih Varih.

Osebna prtljaga (2011)

Zgodba tretjega celovečerca Janeza Lapajneta se vrti okoli Vida ter njegovih staršev in prijateljev. Mojstrsko upodobljeni značaji so soočeni z neizprosnimi težavami, njihova lastna prtljaga pa postaja pogubno breme.

Pot v raj (2014)

Ajda Smrekar in Klemen Janežič v romantično-komični drami Blaža Završnika o fantu in dekletu, ki se zbližata na jadranju v Dalmacijo. Prejemnik nagrade občinstva na 17. Festivalu slovenskega filma.

Prelomnica (2011)

Kriminalna drama Miša Šuška spremlja študenta medicine, ki se zaradi grehov starejšega brata znajde v kriminalnem podzemlju, kjer poteka brezkompromisen boj na življenje in smrt.

Razredni sovražnik (2013)

Sošolci po samomoru dijakinje krivdo za njeno smrt pripišejo novemu učitelju nemščine (Igor Samobor). Pri kritikih in občinstvu odlično sprejet celovečerni prvenec Roka Bička je na Festivalu slovenskega filma prejel kar pet vesen, med drugimi tudi za najboljši film leta.

Rdeča raketa (2015)

Mladinska pustolovščina Vojka Anzeljca pripoveduje o najstniku Janu, ki skuša pred nerazumevajočimi starši in težavami v šoli zbežati z izumljanjem različnih vozil. Ko mu grozi, da se bo znašel v popravnem domu, se odloči sestaviti vozilo, s katerim bi lahko enkrat za vselej pobegnili daleč stran od vsakdanjih težav.

Šelestenje (2002)

Par iz Ljubljane se odpravi na belokranjsko podeželje, kjer poskuša rešiti svoje razmerje. Celovečerni prvenec Janeza Lapajneta je poleg Razrednega sovražnika edini film, ki je na Festivalu slovenskega filma prejel tako vesno za najboljši film kot nagradi kritikov in občinstva.

Šiška Deluxe (2015)

Grenko-sladka komedija Jana Cvitkoviča o treh prijateljih v srednjih letih (Marko Miladinović, Žiga Födransperg, David Furlan), ki v kultni ljubljanski četrti Šiška odprejo najboljšo picerijo v mestu.

Na koncu vas vabimo k ogledu napovednika Bičkovega hvaljenega prvenca Razredni sovražnik.