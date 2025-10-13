Minecraft: Film bo po velikem uspehu dobil nadaljevanje. Drugi del filmske adaptacije najbolje prodajane videoigre vseh časov že snemajo in naj bi po poročanju več ameriških medijev v kinematografe prišel 23. julija 2027.

Režiser bo tako kot pri prvem filmu Jared Hess, ki se skupaj s Chrisom Galletto podpisuje tudi pod scenarij.

V prvem delu Minecraft: Film so med drugim zaigrali Jack Black, Emma Myers, Jason Momoa, Jemaine Clement, Jennifer Coolidge in Kate McKinnon.

Drugi najbolj dobičkonosen film leta

Filmska adaptacija videoigre je bila v začetku letošnjega leta finančno izjemno uspešna, saj je po vsem svetu zaslužila 957,8 milijona ameriških dolarjev (824,35 milijona evrov) in postala drugi najbolj dobičkonosen film leta, je na spletni strani nedavno poročal The Hollywood Reporter.

Film so premierno prikazali v začetku aprila. V ZDA se je ob začetku predvajanja filma v kinematografske blagajne zbralo približno 163 milijonov ameriških dolarjev (140,29 milijona evrov), po vsem svetu pa 313 milijonov dolarjev (269,39 milijona evrov), kar že velja za doslej najboljši začetek za film, ki je posnet po videoigri. Minecraft: Film je s tem že prehitel filmsko adaptacijo video igre Brata Super Mario: Film pred dvema letoma.

Preberite tudi: