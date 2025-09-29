Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
17.56

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 17.56

Donald Trump grozi z novimi carinami

M. T., STA

Donald Trump | Trump je idejo o 100-odstotnih carinah na filme, ustvarjene v tujini, prvič naznanil maja. | Foto Reuters

Trump je idejo o 100-odstotnih carinah na filme, ustvarjene v tujini, prvič naznanil maja.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes ponovno zagrozil, da bo uvedel 100-odstotne carine na vse filme, ki so narejeni v tujini, češ da tuje države Hollywood postavljajo v vse slabši položaj. Prvič je tovrstne carine Trump napovedal že maja letos.

Ameriški predsednik je na svojem omrežju Truth Social danes znova napovedal uvedbo 100-odstotnih carin na filme, ki so narejeni v tujini. Ob tem ni navedel časovnega okvira za uvedbo teh carin. Prav tako ni podal podrobnosti o tem, kako se bodo izvajale, ali bodo carine veljale samo za filme v kinodvoranah ali tudi za filme na platformah, kot je Netflix.

"Našo filmsko industrijo so Združenim državam Amerike ukradle druge države, kot da bi kradli sladkarije dojenčku", je v objavi zapisal Trump. Kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma je označil za "šibkega in nesposobnega", ter dodal, da je bila Kalifornija še posebej prizadeta.

Trump verjame, da filmska industrija v ZDA umira

Trump je idejo o 100-odstotnih carinah na filme, ustvarjene v tujini, prvič naznanil maja. Takrat se je pritoževal nad tem, da filmska industrija v ZDA umira zaradi ustvarjanja ameriških filmov na tujem.

V ločeni izjavi na omrežju Truth Social je ameriški predsednik danes ponovno zagrozil tudi s carinami na uvoženo pohištvo in opozoril, da je Severna Karolina popolnoma izgubila vpliv v pohištveni industriji, ki je pod nadzorom Kitajske in drugih držav.

