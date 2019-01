Največja zvezda Zlatih globusov? Hostesa s pladnjem vode. #foto

Vodo Fiji je na Zlatih globusih promoviralo več deklet, a gledalci so si zapomnili le eno - na skrajni levi.

Po nedeljski podelitvi zlatih globusov se na družbenih omrežjih sicer govori o zmagovalcih in poražencih, daleč največ pozornosti pa je pritegnila povsem nepričakovana zvezdnica: "Fiji water girl" oziroma dekle z vodo Fiji.

Gre za hosteso, ki je na rdeči preprogi držala pladenj s steklenicami vode Fiji, pri tem pa se je bolj kot promociji izdelka posvečala zapeljivim pogledom v objektive, ki so lovili zvezdnike.

Njeno vpadanje v kader je hitro opazil svetovni splet in "Fiji water girl" je kmalu postala zvezda družbenih omrežij.

The fiji water girl is serving LOOKS. Opportunity seeking at its finest. Get it queen! pic.twitter.com/LfgiKvG3bQ — Alex Grigorian (@alexgrigorian_) January 7, 2019

The girl handing out FIJI Water at the red carpet is an icon. pic.twitter.com/7YQ5illghM — Max Grossman (@GrossmanMax) January 7, 2019

Where do I sign up to be the Fiji water lady 😂 #GoldenGlobes pic.twitter.com/m0XqY54Xfd — paij (@kidrauhlsperry) January 7, 2019