Zlati globusi: noč, ko so moški zasenčili ženske #foto

Ob vsaki svečani rdeči preprogi, ki se dogaja v Hollywoodu, so v središču pozornosti zvezdnice, zvezdniki pa so rahlo potisnjeni ob stran. A ker so klasične črne smokinge končno zamenjali za bolj drzne obleke, si tokrat zaslužijo največ pohval.

Sinoči se je v Hollywoodu uradno začela sezona nagrad. Prve so podelili zlate globuse, ki so s seboj seveda prinesli glamurozno rdečo preprogo, polno drznosti in barv - v primerjavi z lansko, ko je prevladovala črnina.

A tokrat so morda bolj kot zvezdnice zasijali moški, saj so se končno malce umaknili od zapovedi klasičnega črnega smokinga in oblekli drznejše različice.

Od teatralnosti do neklasične klasike

Največ pohval si zaslužijo Ryan Seacrest, Idris Elba, Jim Carrey in Mahershala Ali, ki so sicer vztrajali pri klasiki, a jo povzdignili na višjo raven. Ryan z žametnim bordo rdečim suknjičem, Idris s kraljevsko modrim suknjičem, telovnikom in ujemajočimi se čevlji, Jim z mornarsko modrim smokingom, Mahershala pa je svoj videz odlično dopolnil z elegantnim šalom.

Ryan Seacrest Foto: Getty Images

Idris Elba Foto: Getty Images

Jim Carrey Foto: Getty Images

Mahershala Ali Foto: Getty Images

Dobro so se odrezali tudi stilist Brad Goreski, igralec Dave Franco, Darren Criss in Sterling K. Brown, ki je rjav žameten smoking nadgradil s sončnimi očali.

Brad Goreski Foto: Getty Images

Dave Franco Foto: Getty Images

Darren Criss Foto: Getty Images

Sterling K. Brown Foto: Getty Images

Pa tudi Bradley Cooper, Tony Shalhoub, Luke Evans in John David Washington, ki so črnino zamenjali za belino:

Od leve proti desni: Tony Shalhoub, Bradley Cooper, Luke Evans in John David Washington. Foto: Getty Images

Igralec Billy Porter pa je dokazal, da so lahko tudi moški dramatični in ukradejo pozornost. To mu je uspelo s sicer klasično moško obleko, ki so jo krasile vezenine, z rdečimi čevlji in - rožnatim ogrinjalom.

Drzen pa je bil tudi Timothée Chalamet, ki je svojo črno opravo popestril z bleščečim dodatkom, kakršnega nosijo jahači ali plezalci.

Billy Porter Foto: Getty Images

Timothée Chalamet Foto: Getty Images

Lady Gaga in Julia Roberts navdušili, Kate Mara in Judy Greer razočarali

Med ženskimi predstavnicami smo na letošnji preprogi videli marsikaj: od neposrečenega dekolteja Heidi Klum in Kate Mara, do neprimerne izbire barve Dakote Fanning, saj je obleka v nežni sinje modri barvi sprala njeno že tako svetlo polt.

Slabo se je odrezala tudi Judy Greer, ki se je odločila za žensko verzijo moškega smokinga, a neuspešno.

Kate Mara Foto: Getty Images

Heidi Klum v obleki, ki jo je nosila po podelitvi. Foto: Getty Images

Dakota Fanning Foto: Getty Images

Judy Greer Foto: Getty Images

Nedvomna modna zmagovalka večera je Lady Gaga, ki je očarala v sinje modri kreaciji znamke Valentino in jo odlično dopolnila z enako barvo las. Zaradi pike na i, pet milijonov dolarjev vredne ogrlice Tiffany, pa je bila resnično videti kot prava hollywoodska zvezda.

Lady Gaga Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Prav neklasično pa je navdušila še Julia Roberts v kreaciji Stelle McCartney:

Julia Roberts Foto: Getty Images

Sicer pa si pohvale zaslužijo še Emily Blunt, Taraji P. Henson, Halle Berry in Thandie Newton:

Foto: Getty Images

Med dobitniki pa so bili sinoči največje presenečenje biografska glasbena drama Bohemian Rhapsody, ki je osvojila dva kipca, ter poraz Bradleyja Cooperja in delni poraz Lady Gaga. Več o zmagovalcih si preberite tukaj: