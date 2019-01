To so zvezdnice, ki so na Zlatih globusih požele grajo in pohvalo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podelitev prestižnih hollywoodskih nagrad ni nikoli samo to, temveč tudi svojevrstna modna revija, na kateri se v manekenke prelevijo znane igralke. Preverite, v kakšnih spodrsljajih in zadetkih so se v preteklosti sprehodile po rdeči modni brvi.

V ponedeljek zelo zgodaj zjutraj po našem času se bo na Beverly Hillsu odvila že 76. podelitev zlatih globusov, nagrad, ki slavijo filmske in televizijske dosežke.

A bolj kot zmagovalce in poražence marsikoga zanimajo modne izbire zvezdnic, ki se bodo letos sprehodile po rdeči preprogi. V preteklosti smo videli že kar nekaj ponesrečenih oprav, pa tudi dih jemajočih. Te so tiste, ki so nam ostale v spominu:

Dame, ki vedo, kaj je eleganca

Mnoge zvezdnice se redno uvrščajo na seznam najbolje oblečenih, saj očitno dobro poznajo formulo elegance za tako glamurozen večer, kot je podelitev zlatih globusov. Nekoč so navduševale Marilyn Monroe, Grace Kelly in Sophia Loren, danes pa:

Angelina Jolie, leta 2011 Foto: Getty Images

Anne Hathaway, leta 2011 Foto: Getty Images

Evan Rachel Wood, leta 2012 Foto: Getty Images

Salma Hayek, leta 2012 Foto: Getty Images

Charlize Theron, leta 2012 Foto: Getty Images

Lupita Nyong'o, leta 2014 Foto: Getty Images

Emma Stone, leta 2015 Foto: Getty Images

Jennifer Lopez, leta 2016 Foto: Getty Images

Zendaya, leta 2016 Foto: Getty Images

Kendall Jenner, leta 2018 Foto: Getty Images

Slaba izbira za odličen večer

Le redko ali pa skoraj nikoli si pohval modnih kritikov za ta pomembni hollywoodski večer ne zasluži britanska igralka Helena Bonham Carter, še vedno pa najbolj odmeva spodrsljaj Lare Flynn Boyle iz leta 2003. Do zdaj so med drugim razočarale tudi Sharon Stone, Diane Kruger in Jennifer Lawrence.

Sharon Stone, leta 2003 Foto: Getty Images

Lara Flynne Boyle, leta 2003 Foto: Getty Images

Sarah Jessica Parker, leta 2003 Foto: Getty Images

Nicole Kidman, leta 2004 Foto: Getty Images

Diane Kruger, leta 2005 Foto: Getty Images

Renee Zellweger, leta 2009 Foto: Getty Images

Helena Bonham Carter, leta 2011 Foto: Getty Images

Jennifer Lawrence, leta 2014 Foto: Getty Images

Heidi Klum, leta 2014 Foto: Getty Images

Zoe Saldana, leta 2017 Foto: Getty Images

