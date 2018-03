Mali bigfoot (The Son of Bigfoot)

Francija, Belgija/2017/88 min.

Režija: Ben Stassen, Jeremy Degruson

Glasovi: Blaž Šef, Sašo Prešeren, Tina Ogrin, Peter Urbanc, Aleksander Golja, Mirko Medved

Žanr: Animirana komična pustolovščina

Ocena IMDb: 6,2/10│ Rotten Tomatoes: 73 %

Trinajstletni Adam si nekega dne zada drzno nalogo – odloči se poiskati svojega davno izginulega očeta. Kmalu odkrije, da je njegov oče v resnici legendarno gozdno bitje, poimenovano bigfoot.

Ta se že leta skriva globoko v gozdni divjini, da bi zaščitil sebe in svojo družino pred vodjo mogočnega farmacevtskega podjetja, ki želi na njem opraviti preizkuse in raziskati njegov DNK.

Adam med druženjem z očetom in drugimi prebivalci gozda počasi odkriva, da ima tudi sam nadnaravne moči, ne zaveda pa se, da so ju izsledili uslužbenci pohlepne korporacije.

"Premisa filma je resda trapasta, toda ustvarjalci so se z njo temeljito pozabavali in jo nadgradili s številnimi ironičnimi enovrstičnicami, zgodbo pa prepredli s presenetljivo čustveno rdečo nitjo." Leslie Felperin, Guardian

Zanimivosti:

• Belgijski filmski ustvarjalec Ben Stassen je na velikih platnih debitiral s filmom Muhice osvajajo Luno (2008) – prvim animiranim celovečercem, ki so ga posneli in v kinih predvajali izključno v 3D-formatu.

Stassen je pozneje režiral še animirane uspešnice Samova pustolovščina (2010), Samova pustolovščina 2 (2012) in Hiša velikega čarodeja (2013).

• Sorežiser filma Jeremy Degruson je v preteklosti že večkrat sodeloval z Benom Stassenom – pri filmih Muhice osvajajo Luno, Samova pustolovščina in Hiša velikega čarodeja je bil direktor fotografije, zadnjega pa je pomagal tudi režirati.

• Mitološko divje bitje, ki po videzu spominja na mešanico med človekom in opico, so ameriški staroselci poimenovali sasquatch in ga častili kot varuha gozdov, poimenovanje bigfoot (velika noga) pa izhaja iz odtisa velikanskih stopal, ki so jih odkrili v Kaliforniji.

Ta so v dolžino merila več kot 60 centimetrov, v širino pa približno 20 centimetrov.

• Poročila o videnjih podobnih bitij lahko zasledimo na vseh koncih sveta. Najslavnejši je jeti s Himalaje, ki je nekoliko manjši kot bigfoot in ima belo krzno. Na Kitajskem poznajo jerena, v Avstraliji jovieja, v osrednji Aziji pa almasa.