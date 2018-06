Kataya sporoča slabo novico

To soboto je na sporedu še zadnje, sklepno dejanje pevskega šova Nova zvezda Slovenije. Velika zmagovalka Viviana Kukar, vse preostale finalistke, žirija in voditelja se bodo namreč zglasili v studiu oddaje Zvezda magazin, kjer so komentatorke Jasna Kuljaj, Oriana Girotto in Kataya vso sezono obirale tako nastopajoče kot tudi žirijo. Gostje bodo tokrat povedali kakšno sočno podrobnost iz zakulisja, pa tudi petja ne bo manjkalo. Med drugim bo Viviana premierno zapela svojo prvo samostojno skladbo.

Tokrat bosta Jasna in Oriana očitno morali oddajo speljati brez Kataye oziroma zanjo najti nadomestilo. Foto: Instagram

A Kataya je tik pred velikim finalom komentatorske oddaje Zvezda magazin hudo zbolela. "Že prejšnji teden sem zbolela, a sem z obiskom zdravnika odlašala. Potem pa sem bila tako slaba, da sem odšla do zdravnika, ki je ugotovil, da imam neko bakterijo na pljučih, in mi predpisal antibiotik. Tako bom morala prav zadnjo oddajo Zvezda magazina očitno žal izpustiti," je povedala zgovorna pevka.

Za klepetavo Katayo bo tako treba najti ustrezno nadomestilo.

Kdo bo zasedel njeno mesto na rdečem fotelju in kaj vse bodo o izkušnji v šovu Nova zvezda Slovenije povedali tekmovalci, voditelja Bunderla in Bricelj ter žirija, preverite že jutri ob 21. uri na Planet TV!