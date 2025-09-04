V Italiji aretirali oborožena turška državljana

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Moška sta bila aretirana tik pred dogodkom, ki je uvrščen na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.

Moška sta bila aretirana tik pred dogodkom, ki je uvrščen na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.

Foto: Reuters

Italijanska policija je v sredo v mestu Viterbo aretirala dva turška državljana, ki sta posedovala avtomatske puške. Domnevajo, da sta vpletena v trgovino z orožjem, vendar ni izključena niti hipoteza o morebitnem načrtovanju terorističnega napada, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V Viterbu, ki leži dobrih 80 kilometrov severozahodno od Rima, je namreč v sredo zvečer potekala znamenita procesija v čast svetnice in zaveznice mesta Rozalije iz Viterba. Moška sta bila aretirana tik pred dogodkom, ki je uvrščen na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.

Po drugi strani pa bi lahko bila povezana tudi s turškim mafijcem, ki je bil pred dnevi aretiran v mestu, še navaja Ansa.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je danes organom pregona čestitala za posredovanje. "Čestitke policiji in notranjemu ministru (Matteu) Piantedosiju za hitro posredovanje, ki je pripeljalo do aretacije dveh oboroženih turških državljanov v Viterbu, le nekaj ur pred festivalom Macchina di Santa Rosa," je vodja skrajno desne vlade zapisala na družbenih omrežjih.

