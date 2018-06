VELIKI FINALE ŠOVA NOVA ZVEZDA SLOVENIJE: Kdo bo velika zmagovalka?

Vse je pripravljeno za veliki finale pevskega šova Nova zvezda Slovenije, ki ga lahko nocoj ob 21. uri v živo spremljate na Planet TV. Finalistke so naličene, oblečene v skrbno izbrane stajlinge, glasilke so ogrete, petčlanska žirija prav tako že nestrpno čaka, da se še zadnjič namesti v svoje rdeče naslanjače in opravi morda celo najtežjo nalogo do zdaj – odloči, katera izmed nadarjenih pevk, ki se jim je uspelo prebiti do velikega finala, bo velika zmagovalka.

V zakulisju je zelo pestro. Foto: Planet TV

A pri tej odločitvi boste tokrat žiriji lahko pomagali tudi vi, kajti nocoj boste lahko prek telefonskega glasovanja pomagali izbrati veliko zmagovalko, ki bo z založbo Dallas Records podpisala trajno diskografsko pogodbo in bo nagrajena še z denarno nagrado v višini 10.000 evrov. Pravila nocojšnjega glasovanja si lahko preberete TUKAJ.

A poleg več finalnih nastopov, s katerimi bodo skušala dekleta prepričati tako žirijo kot vas, dragi gledalci in drage gledalke, da glasujete zanje, bo nocojšnja oddaja s seboj prinesla še veliko več. Nastopilo bo tudi nekaj članov žirije. In še nekdo ...

Presenečenje pa čaka tudi eno od finalistk, in sicer Arijano, ki je včeraj praznovala rojstni dan. Njene tekmice so ji pripravile prav posebno darilo, in sicer podpisan plakat s svojimi fotografijami.

Finalistke so za Arijano, ki je včeraj praznovala rojstni dan, pripravile prav posebno presenečenje. Foto: Planet TV

Dekleta so namreč v vseh teh tednih, ko so se skupaj prebijala do finala, postala dobre prijateljice. Tako druga drugi nadvse privoščijo zmago, poleg tega pa pravijo, da bodo tudi po koncu šova Nova zvezda Slovenije zagotovo ostale v stikih in nadaljevale v oddaji rojena prijateljstva.

Finalne oddaje pevskega šova Nova zvezda Slovenije ne zamudite že nocoj ob 21. uri na Planet TV!