Nekateri na odprtje Primarka čakali več kot eno uro #video

Danes se je v Sloveniji odprl prvi Primark, ki smo ga čakali več kot eno leto in pol. Pred ljubljanskim Cityparkom že od jutra vlada obsedeno stanje - na svojih mestih je kakšnih 20 varnostnikov, ki med drugim usmerjajo avtomobile, ki se zlivajo v tamkajšnjo parkirno hišo.

Takole so v trgovino, po tem, ko je ljubljanski župan Zoran Janković slavnostno prerezal trak, vstopili prvi obiskovalci:

Ples, petje in veselje zaposlenih

Čakajoči kupci so lahko že pred vstopom videli veselje zaposlenih, ki so z modrimi baloni navdušeno peli in plesali. Takšno vzdušje ob odprtju je nekaj povsem obiačjnega za Primark, nam je pojasnil Primarkov direktor prodaje za Južno Evropo, Stephen Mullen:

"To je Primark, smo velika družina. To je za nas pravzaprav zabava, saj je to prvi dan v Ljubljani. Zelo nam je pomembno, da ljudje vidijo, kako veseli smo, da smo tu. Takšna atmosfera je pri vsaki otvoritvi."

Tako so se zaposleni veselili odprtja:

Tako pa so z baloni in bučnimi pozdravi pozdravili prve kupce:

Prvih nekaj tednov bodo kupcem pomagali tuji prodajalci

Prvi nakupovalci bodo lahko opazili, da vsi prodajalci ne govorijo slovensko. Gre za zaposlene iz tujih Primarkov, ki so v Slovenijo za nekaj tednov prišli uvajati prve Slovence v tem podjetju. To je pri njih stalna praksa, nam je pojasnil Mullen.

"Ko načtrujemo odprtje trgovine na drugem trgu, o tem obvestimo vse v našem podjetju in nato ima vsak priložnost, da se prijavi. Izberemo tiste, ki so najbolj predani znamki in jim damo to priložnost, da gre v drugo državo."

To priložnost bodo lahko v prihodnosti dobili tudi Slovenci, dodaja: "Tudi slovenski zaposleni bodo v prihodnosti imeli priložnost podpreti nove sodelavce v drugih državah, kjer bomo odpirali trgovine. Mislim, da je to zanje lepa priložnost, da obiščejo novo državo in spoznajo nove ljudi."

Foto: Jan Lukanović

Veliko stvari za malo denarja

Med prvimi obiskovalkami so bile tudi 16-letne Staša, Mojca in Lea-Ana iz okolice Ljubljane, ki so na odprtje trgovine v vrsti čakale več kot eno uro.

"Zelo smo vesele, da se je končno odprla trgovina tudi v Sloveniji," pravijo in dodajajo, da so zelo zadovoljne s ponudbo. Kot so dejale v izjavi za Siol.net, so za nakup pripravljene zapraviti do 20 evrov.

"Najbolj nam je všeč to, da lahko dobiš veliko stvari za malo denarja, obleke so tudi kakovostne. Mislim, da bodo dolgo časa zdržale," je povedala Staša.

Foto: Jan Lukanović

Ljubljanski Primark je približno tako velik kot graški

V našem Primarku ne pričakujejo zgolj Slovencev, ampak tudi veliko Hrvatov, ki so se morali prej, tako kot Slovenci po njihovo modo zapeljati do Gradca. Zdaj bodo lahko vsi prihranili na poti, pri čemer je dobro vedeti, da je ljubljanski Primark približno enako velik kot graški.

"Verjamemo, da bodo stranke iz vse regije, še posebej iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Italije, z veseljem nakupovale naše izdelke v Ljubljani. Trgovina je namreč lahko dostopna iz preostalih prestolnic v regiji, katerih prebivalci bodo zdaj imeli dodaten razlog za obisk lepe Ljubljane, kar bo doprineslo k turistični blagajni," so nam pojasnili.

In res: številni hrvaški avtobusni prevozniki so že zavohali priložnost za zaslužek in organizirali linije, ki bodo hrvaške kupce od 22. junija redno vozile v naš Primark. Hrvaški portal Poslovni.hr poroča, da je eden od avtobusnih prevoznikov že napovedal posebno linijo iz Dugega Sela in Zagreba proti Ljubljani ter da bo vožnja stala 100 kun (približno 13,5 evra).

