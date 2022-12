Avdić z ekipo znova v solzah: padel je nov rekord

Že osmo leto zapored so radijski voditelji Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak na dobrodelnem 28-urnem maratonu Radia 1 zbirali denar za družine v stiski. S ponosom in solzami sreče v očeh je Avdić danes razglasil, da so s pomočjo Slovenk in Slovencev letos znova podrli rekord in zbrali neverjetnih 1.154.873,60 evra.

Radijskim voditeljem so se v studiu na Mestnem trgu pridružili številni glasbeniki in znani iz sveta zabave in športa.