Skupaj s Sparom in Anino zvezdico nekomu polepšajte praznike

December je čas veselja in radosti, vendar ne za vse. Veliko je otrok in družin v stiski, ki se žal nimajo česa veseliti. Podjetje Spar Slovenija jim je s pomočjo dobaviteljev ter društev in dobrodelnih organizacij tudi letos priskočilo na pomoč z različnimi donacijami.

Hrana za družine in posameznike

Spar Slovenija letos že enajstič sodeluje z Anino zvezdico, ki skupaj s prostovoljci in ustanoviteljico Ano Lukner Roljić na čelu že več kot desetletje zbira hrano za družine in posameznike v stiski. Tradicionalni decembrski akciji »Pomagajmo skupaj« je Spar letos namenil finančno donacijo v skupni vrednosti 10.000 evrov. Polovico donacije so podarili v obliki živilskih izdelkov, ki so jih prostovoljci Anine zvezdice razdelili v več kot 200 paketov. Preostalih 5.000 evrov pa so za podporo družinam v stiski nakazali v finančni obliki, in sicer prek platforme Truhoma, ki razvija inovativne tehnologije za doniranje in prejemanje pomoči na 100 % pregleden in sledljiv način. Več kot 150 družin iz celotne Slovenije je tako prejelo različne pakete pomoči (hrana, higienski pripomočki, izdelki za otroke) direktno na dom.

Ana Lukner Roljić iz Anine zvezdice in Denis Ješe, vodja trgovine Interspar Aleja.

Dobrodelni ste lahko tudi vi!

Sodelujte v akciji »Pomagajmo skupaj«. Do 31. decembra lahko v trgovinah SPAR, INTERSPAR ali SPAR partner napolnite vozičke s hrano z daljšim rokom uporabe. Prispevate lahko izdelke, kot so čaj, kava, mleko, moka, olje, kis, namazi, omake, konzervirane jedi, vloženo sadje ali zelenjava, juhe iz vrečke, kosmiči, čokolino, marmelada, med, riž, testenine, polenta, zdrob, ješprenj, sladkarije, slani prigrizki, puding, začimbe, sladkor, sol, pa tudi izdelke za osebno nego in čistila. Zbrane izdelke bodo v Anini zvezdici razdelili pomoči potrebnim. Spar Slovenija in Anina zvezdica se zahvaljujeta vsem, ki pomagate.

Igrače za otroke v stiski

Spar Slovenija vsak december z igračami razveseljuje bolne otroke in otroke iz socialno šibkih družin. Letos so v sodelovanju s svojimi dobavitelji darovali igrače otrokom treh društev. Društvu staršev otrok z rakom Jonatan Prijatelj, dobrodelnemu društvu Palčica Pomagalčica, ki pomaga otrokom v stiski in pripadnikom ranljivih skupin, ter Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki skrbi za dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin. Z darilci so društva polepšala praznike tako otrokom kot njihovim družinam ter jim na ta način vsaj za nekaj časa odvrnila misli od skrbi.

Pižame za otroke v bolnišnici

Številni otroci so zaradi svojega zdravstvenega stanja prikrajšani za decembrsko vzdušje. Med njimi so tudi otroci in mladostniki, hospitalizirani na Otroški kirurgiji UKC Maribor. Pižame, ki jih morajo nositi, so dotrajane, pogosto tudi prevelike ali premajhne, še posebej, če imajo mali bolniki mavčne obveze. Spar je zato namenil 2.000 evrov za izdelavo novih otroških pižam, ki jih bodo sešili v slovenskem podjetju Clar d. o. o. Poleg tega so jim narisali nasmehe na obraz tudi z darilci v obliki igrač. V Sparu upajo, da bodo z donacijo vsaj malo polepšali praznike malim pacientom ter pripomogli k njihovemu boljšemu počutju.

