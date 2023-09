Kakovost zraka je pomemben korak do boljše kakovosti bivanja

Institut dr. Petra Novaka v Vojniku bo razvijal nove tehnologije prezračevanja, ki bodo prispevale k višji kakovosti bivanja, in omogočil priložnost za delo in osebni razvoj sto mladih strokovnjakov, so ob odprtju povedali snovalci iz znanega proizvajalca oken.

Institut dr. Petra Novaka bo deloval skupaj z Razvojnim centrom MIK in podjetjem prezračevalnih naprav MIKrovent pod taktirko Francija Pliberška, ki je pred 33 leti ustanovil podjetje MIK. V številne domove in poslovne prostore po Sloveniji in tudi onstran meja je vgrajenih poldrugi milijon njihovih do zdaj proizvedenih oken.

Popotnica za več kot sto mladih strokovnjakov

Na odprtju so poleg idejnega očeta Instituta dr. Petra Novaka, ustanovitelja in direktorja družbe MIK Celje Francija Pliberška, govorili tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han in predsednik Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik.

V razvojnem centru MIK bo več kot sto mladih strokovnjakov dobilo redno zaposlitev, pod okriljem tega centra bodo mlada in zagonska podjetja ob podpori strokovnjakov in razvojne ekipe družbe MIK dobila priložnost in primerne razmere za razvoj svojih idej in potenciala. Ravno ta sinergija mlade energije in uveljavljenih razvojnih kadrov bo zagotovila dodaten pospešek razvoju kakovosti bivanja, so prepričani pobudniki obeh razvojnih ustanov.

Izmenjava znanj za splošno dobro

Za pretok in krepitev idej bodo v okviru Instituta dr. Petra Novaka skrbeli tudi z izobraževanji, usposabljanji in družabnimi dogodki, ki bodo večinoma potekali v namensko opremljeni veliki konferenčni sobi in snemalnem studiu. S tem bodo prispevali tudi k bolj živahnemu gospodarskemu utripu, ki bo v Celju na več ravneh povečal blaginjo občanov.

Poudarek razvojnih področij novih ustanov bo predvsem na prezračevanju in konkretno na napravah MIKrovent, a bodo zelo dejavni tudi na celostni obravnavi kakovosti bivanja prek kakovosti zraka in vode, optimalne rabe energije ter ravnanja s hrano in zemljo.

Za trajnostno proizvodnjo z obnovljenimi materiali

Prva faza delovanja instituta bo med drugim zajemala tudi gradnjo sodobnega robotiziranega obrata za najvišje standarde kakovosti ter zagotavljanje trajnostne proizvodnje z recikliranimi materiali, so še povedali ob odprtju.

Institut so poimenovali po dr. Petru Novaku, nekdanjem profesorju ljubljanske strojne fakultete in strokovnjaku za toplotno tehniko in energetiko, ki je umrl lani. Med drugim je leta 1985 pripravil osnovne gradbeniške standarde za toplotno zaščito zgradb za Slovenijo, dve leti pozneje pa tudi za celotno nekdanjo državo. Istega leta je bil med organizatorji vseslovenske konference o energiji, ekologiji in varčevanju, ki je uveljavila politiko ničelne rasti primarne energije v Sloveniji.

Dr. Peter Novak Foto: STA ,

Predan varstvu okolja, ko o trajnostnosti drugi še niso niti govorili

Glavna področja raziskovalnega dela dr. Petra Novaka so bila prenos toplote in snovi v stavbah ter tehničnim napravam v njih, uvedba sončne energije v nekdanji skupni državi in po osamosvojitvi v Sloveniji ter razvoj energetike.

Na ljubljanski strojni fakulteti, kjer je bil v prvi polovici devetdesetih tudi dekan, je poučeval predmete ogrevanje, hlajenje in klimatizacija, obnovljivi viri energije in varstvo okolja, bil pa je tudi ustanovitelj, organizator in prvi dekan takratne Visoke šole za tehnologije in sisteme, zdaj Fakultete za strojništvo v Novem mestu. Bil je mentor 20 današnjim doktorjem znanosti in več kot 300 univerzitetnim diplomiranim inženirjem strojništva.

Strokovnjak svetovnega pomena in slovesa

Med letoma 1994 in 2012 je bil član Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije, kjer je vodil skupino za energetiko. Kot vrhunski strokovnjak je bil imenovan v Znanstveni odbor Evropske agencije za okolje in bil med letoma 2012 in 2016 njegov podpredsednik. Seznam njegovih del, zaslug in članstev v svetovnih združenjih pa se nadaljuje.

Dr. Novak je strokovno dejaven in vizionarski ostal tudi po svoji upokojitvi, svoje ustvarjalne rešitve učinkovite rabe energije v stavbah pa je ves čas predajal slovenskim podjetjem. Tako je na podlagi njegove rešitve Mercator v svojih trgovskih središčih kot prvi v Evropi uporabil izpodrivno prezračevanje, družba MIK pa v svoja okna vgrajuje njegovo rešitev lokalnega sistema prezračevanja.

