Umrl je energetik Peter Novak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 85. letu starosti je umrl energetik Peter Novak, poroča Planet TV. Bil je odličen poznavalec razmer na področju energetike in dekan ter profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Ukvarjal se je z raziskavami, izdelal je krivuljo in formulo v pravilniku o dopustnih toplotnih izgubah zgradb iz leta 1979, v katerega je vključil bistvene elemente za porabo energije v stavbah, pišejo Finance.

Bil je tudi častni predsednik Slovenskega društva za sončno energijo, član sveta za varstvo okolja, predsednik komisije za klimatizacijo, član znanstvenega sveta na Mednarodnem inštitutu za hlajenje IIR, podpredsednik znanstvenega sveta pri Evropski agenciji za okolje, podpredsednik Zveze evropskih združenj za gretje, prezračevanje in klimatizacijo REHVA in častni član Ameriškega združenja za ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo ASHRAE.

Zveza strojnih inženirjev Slovenije mu je leta 2011 podelila nagrado za življenjsko delo.