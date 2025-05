RTV zaradi dolgov v škripcih. Vlada obveznosti še ni izpolnila.

Na seji sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so člani razpravljali o poslovnem položaju zavoda. Tako iz vrst sveta kot uprave RTVS so se zvrstili pozivi k ureditvi sistemskega financiranja RTVS in spremembi zakona o RTVS. Sklepe, s katerimi bodo vlado pozvali k temu, bodo člani sveta oblikovali in o njih dopisno glasovali do konca tedna.

Predsednica uprave RTVS Natalija Gorščak je pojasnila, da je javni zavod v tem trenutku po izplačilu plač in regresov zadolžen za 7,5 milijona evrov. Vlada je obljubila sredstva za stroške manjšinskih programov, pogodbo so podpisali julija lani, a vlada svoje obveznosti še ni izpolnila. Konec lanskega leta je vlada ob povišanju RTV-prispevka "zagotovila, da bo poskrbela za ureditev sistemskega financiranja RTVS".

A se to ni zgodilo kljub dopisom vladi oz. ministrstvu za kulturo, s katerimi so predlagali tudi, kako lahko uredi financiranje RTVS v okviru obstoječega zakona o RTVS oz. z njegovo spremembo. Vlada od RTVS terja spremembe, ki se po zagotovilih Gorščak dogajajo, prihranili so štiri milijone evrov na področjih, ki ne posegajo v vsebine, v zadnjih petih letih pa znižali število zaposlenih za deset odstotkov. Dodatno je finančno situacijo na RTVS poslabšala še plačna reforma, ki je stroške dela letos zvišala za 5,4 milijona evrov.

Pripravili so štiri mogoče scenarije rebalansa proračuna

V skladu s pozivom sveta je uprava pripravila štiri mogoče scenarije rebalansa proračuna. Uprava je sicer predlagala, da za obravnavo predlogov scenarijev sejo zaprejo za javnost, a so svetniki izglasovali javno obravnavo scenarijev. Gorščak je poudarila, da gre za morebitne scenarije s predlogi, ki niso bili usklajeni s socialnimi partnerji.

Po prvem scenariju bodo intenzivirali aktivnosti za pridobivanje tržnih prihodkov, optimizirali poslovne stroške, nadaljevali ukrepe prilagajanja zaposlovanja, intenzivirali realizacijo upokojevanja sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje, in izvajali načrt investicij po prioritetah.

Krčili bi manjšinske programe, omejili zaposlovanje in se zadolžili

Po drugem scenariju bi delno krčili manjšinske programe, popolnoma omejili zaposlovanje in se zadolžili pri zakladnici.

Po tretjem scenariju bi poleg že omenjenih ukrepov dodatno varčevali še s krnitvami programsko-produkcijskega načrta. Vse to pa bi po besedah Gorščak RTVS prihranilo milijon evrov, kar je po njenih besedah popolnoma absurdna situacija. "Temu so bili tudi namenjeni ti sklepi, da se vidi, da če vse tisto realiziramo, da ne bomo kaj veliko prihranili," je dejala.

Program bi popolnoma skrčili. Katere oddaje bi odpadle?

Po četrtem scenariju, po katerem bi prihranili 8,5 milijona evrov, bi program popolnoma skrčili. Po njem bi na čakanje na delo poslali 400 zaposlenih, prvi program Televizije Slovenija bi oddajal od 12. ure, drugi program pa od 18. ure. Poleg okrnitve manjšinskih programov bi se morali odpovedati tretjini informativnega in četrtini športnega programa ter prenosom svetovnih in evropskih prvenstev. Ustaviti bi morali koprodukcijske projekte, prekiniti sodelovanje z zunanjimi sodelavci in dopisniško mrežo.

Tako bi med drugim odpadle oddaje Kaj dogaja?, Joker, Globus, Dobro jutro, polovica oddaj otroškega in mladinskega programa ter sinhronizacije risank. Tudi na Radiu Slovenija bi se morali odpovedati sodelovanju z glasbeniki, krčili bi tudi oddaje Radia Koper in Radia Maribor ter digitalni servis RTVS. Na ta račun bi se morali odreči tudi tržnim prihodkom, ki znašajo okrog 15 milijonov evrov, je poudarila Gorščak.

"Treba je vedeti, kaj se zgodi, če res privarčujemo vse tisto, kar čakamo od vlade," je dejala Gorščak. Dodala je, da so glede teh scenarijev prosili za urgenten sestanek z ministrstvom za kulturo, a odgovora niso prejeli. Zato je uprava pozvala svet, da vlado skupaj naslovijo, naj zagotovi sredstva za financiranje RTVS in izpolni zaveze iz predvolilnega časa.

Svetniki: Predstavljeni scenariji niso alternativa

Svetniki so v razpravi izpostavili predvsem to, da uprava ni pripravila scenarija za primer, če bi vlada RTVS namenila vsaj del sredstev. Predstavljeni scenariji po mnenju svetnikov niso alternativa, kar je po besedah predsednika sveta RTVS Gorana Forbicija "razvidno že iz tega, da niti uprava ne verjame vanje". Ugotovili so tudi, da scenarija, kjer bi lahko pozitivno poslovali brez dodatnega denarja, ni.

Vlada je obljubila, da bo zatem, ko je zagotovila avtonomno upravljanje RTVS, zagotovila še finančno avtonomijo, je izpostavil Forbici. "V resnici nas je s svojimi odločitvami pripeljala na minus dva milijona evrov v primerjavi z Janševo vlado," je bil oster. Zato pričakuje oz. zahteva, da vlada izpolni svoje obljube, tudi po ponovnem zvišanju RTV-prispevka, ter sprejme zakon o RTVS, v katerem bo uredila sistemsko financiranje.

Svetniki so se strinjali, da je tudi skoraj štiriurna razprava pokazala, kako nevzdržno je stanje na RTVS. Sklepe, s katerimi bodo vlado pozvali k sistemskemu financiranju RTVS in spremembi zakona, bodo oblikovali in o njih dopisno glasovali do konca tedna.

Svetniki so se na seji seznanili tudi z odstopom svetnika Aleša Novaka, ki ga je v svet predlagal Nacionalni svet za kulturo. Kot je navedel v odstopni izjavi, je odstopil zaradi prevzema aktivne vloge v strankarski politiki. Mandat v svetu bi se mu iztekel 5. junija.