Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli medsebojne napade na energetsko infrastrukturo. Ministrstvo za energijo v Kijevu je sporočilo, da so morali zaradi napadov uvesti izredne omejitve v oskrbi z elektriko. Ruska zračna obramba je medtem po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi nad ruskim ozemljem prestregla več deset ukrajinskih dronov.

"Da bi čim bolj zmanjšali možne posledice za energetski sistem, upravljavec prenosnega sistema uvaja nujne omejitve pri dobavi električne energije," je sporočil ukrajinski minister za energijo German Galuščenko. Po njegovih besedah je bila ena od tarč napadov plinska infrastruktura.

Ukrajinska nacionalna energetska družba Naftogaz je potrdila, da je bil v enem od ruskih napadov poškodovan njen objekt v vzhodni regiji Poltava. Zagotovila je, da so sprejeli potrebne ukrepe za stabilizacijo oskrbe v regiji, kjer naj bi brez plina ostalo najmanj devet vasi in mest.

Rusi: Ukrajina je nad ruske zahodne in južne regije izstrelila več brezpilotnikov

Ruske oblasti so medtem sporočile, da je Ukrajina ponoči nad ruske zahodne in južne regije izstrelila več deset brezpilotnikov. Po navedbah obrambnega ministrstva jih je zračna obramba 40 prestregla, od tega 18 nad regijo Saratov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah vodje ukrajinskega centra za boj proti dezinformacijam Andrija Kovalenka so ukrajinske sile v Saratovu napadle naftno rafinerijo, v bližnjem Engelsu pa so ponovno napadle tamkajšnje rusko letalsko oporišče. Naftni in drugi objekti v Saratovu in Engelsu so sicer v zadnjih tednih pogosta tarča ukrajinskih dronov.