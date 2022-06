Kdaj bo račune za elektriko družine Bitenc začelo plačevati sonce? #video

Po šestih tednih, odkar spremljamo Anteo in Uroša Bitenca, ki sta se odločila za samooskrbo z električno energijo, je čas, da preverimo, ali je bila zamisel o izkoriščanju sončne energije sploh dobra. Je sončna elektrarna samo modna muha ali je to nekaj, kar bo dolgoročno spremenilo naš način izkoriščanja energetskih virov.

Foto: Bojan Puhek

Obnovljivi viri energije (vetrna, sončna in hidroenergija, energija oceanov, geotermalna energija, biomasa in biogoriva) so alternativa fosilnim gorivom in pomagajo nižati izpuste toplogrednih plinov, prestrukturirati oskrbo z energijo in zmanjšati odvisnost od trgov z nafto in plinom. Kot je zapisano v Direktivi o energiji iz obnovljivih virov, bo morala EU do leta 2030 32 odstotkov energije pridobiti iz obnovljivih virov. Cilj je, da bi Evropa do leta 2050 postala podnebno nevtralna celina z zagotavljanjem oskrbe s čisto in varno energijo po dostopnih cenah.

Ko se krog pridobivanja zelene energije sklene

Uroš, ki je pri NLB za investicijo najel Zeleni stanovanjski kredit, se skoraj v vsaki oddaji vpraša, kdaj se naložba povrne. Čas je, da se danes zares poglobi v svoje finance in preveri, čez koliko let bo lahko rekel, da sonce plačuje njegove račune za električno energijo.

Sonce v treh urah na Zemljo pošlje tolikšno količino energije, kot jo človeštvo potrebuje za obdobje enega leta, in zakaj ne bi tega izkoristili? Tudi z vidika varstva okolja, o katerem moramo resno razmisliti, veljajo sončne elektrarne za čiste in prijazne do okolja, saj ne povzročajo nobenih izpustov toplogrednih in drugih plinov.

Stroški vzdrževanja vsega sistema so nizki, mogoče ga je širiti in dograjevati, življenjska doba pa je več kot 30 let. Ko elektrarna na strehi opravi svoje, gredo fotonapetostni moduli v reciklažo in iz njih, poenostavljeno povedano, nastanejo nove sončne celice. Krog se tako sklene in vsaj iz tega vidika je Uroš lahko pomirjen: da, izplačalo se je.

Posojilo za oskrbo z električno energijo, prijazno do okolja

Razlika v stroških za električno energijo je tako velika, da ni nobenega dvoma. Vsekakor se je izplačalo tudi z vidika stroškov. Pred naložbo so stroški znašali približno 100 evrov na mesec, zdaj je treba plačevati samo približno 10 evrov, kolikor znaša omrežnina. Pozimi se bodo ti zneski verjetno malce spremenili, a dejstvo je, da je prihranek ogromen. Z njim lahko zdaj odplačuje Zeleni stanovanjski kredit, ki ga je najel pri NLB.

NLB Zeleni stanovanjski kredit z ročnostjo do 30 let ima vsaj pol odstotka nižjo obrestno mero od izhodiščne in 100 evrov nižje stroške odobritve. Na voljo so tudi informativni izračuni za različne vrste kreditov. Hitri kredit do 35 tisoč evrov lahko pridobite v le nekaj minutah, brez obiska poslovalnice, kar prek mobilne banke Klikin.

Finančna konstrukcija prehoda na zeleno energijo

Vložek v sistem sončne elektrarne je bil precej velik. Sončna elektrarna je stala približno 10 tisoč evrov, hranilnik električne energije Tesla Powerwall približno devet tisoč evrov, IR-panel pa 600 evrov. Ker sta z Anteo imela nekaj privarčevanega denarja, sta pri NLB najela posojilo v vrednosti 15 tisoč evrov z dobo odplačevanja pet let in z obrestno mero 1,7 odstotka.

Doba povrnitve naložbe je odvisna od števila sončnih dni v letu in cen električne energije, a se v Sloveniji v povprečju giblje okoli osem let. Skupaj s strokovnjaki podjetja NGEN so izračunali, da se bo Uroševa naložba poplačala po sedmih letih. Cene energentov se višajo in koristi domače proizvodnje električne energije bodo vedno večje.

Koliko strešne površine potrebujem za sončno elektrarno?

Vsako gospodinjstvo ima drugačno porabo električne energije, vsaka stavba drugačne možnosti izgradnje sončne elektrarne in glede na te dejavnike si lahko vsak sam izračuna, kakšna bi morala biti njegova naložba v samooskrbo.

Če letno porabite 7.000 kW električne energije, potrebujete sončno elektrarno nazivne moči 7 kW. Za takšno sončno elektrarno potrebujete približno 50 kvadratnih metrov strešne površine. Pri Bitenčevih se napajajo z 18 fotovoltaičnimi moduli podjetja Enertec, ki so jih postavili na 30 kvadratnih metrov površine. Moč generatorja je 6,57 vršnega kilovata (to je najvišja moč, ki jo lahko proizvede fotovoltaični sistem).

Z aplikacijo za izračun in simulacijo sončne elektrarne Moja elektrarna lahko izračunate, kakšno sončno elektrarno potrebujete. Aplikacija je na voljo za uporabnike Android, iOS in Huawei.

Hranilnik električne energije je namenjen shranjevanju viškov električne energije za obdobja, ko je proizvodnja ustavljena zaradi vremena, ali ponoči. Hranilnik električne energije Tesla Powerwall podjetja NGEN ima uporabno zmogljivost 13,5 kilovatne ure in pet kilovatov obratovalne moči.

IR-panel za nižje stroške električne energije

Zgoraj omenjeni stroški za električno energijo so verjetno nižji tudi zaradi vgrajenega IR-panela v kopalnici, ki jo še vedno dogrevata. IR-paneli so primerni tudi za ogrevanje vse hiše, še posebej tako majhne, kot je pri Bitenčevih. IR-ogrevanje velja za ogrevanje prihodnosti, saj skoraj sto odstotkov električne energije pretvorijo v toploto in tako na naraven in zdrav način enakomerno segrejejo prostor in zrak v njem. Z IR-paneli podjetja Ekosen zmanjšamo porabo energije za do 25 odstotkov v primerjavi s klasičnimi IR-paneli in termostati.

Porabo energije IR-panela lahko spremljate na mobilni aplikaciji, kjer je na voljo tudi urnik delovanja oziroma možnost vklopa na daljavo. Za stanovanje v velikosti 60 m2 potrebujete za ogrevanje z IR-paneli Ekosen približno 4 kW. Naložba v grelni sistem na ključ Ekosen znaša med 25 in 55 evrov na kvadratni meter. Strošek je odvisen od velikosti prostorov, toplotnih izgub, števila IR-panelov in regulatorjev ter cenovnega razreda IR-panelov.

