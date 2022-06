Priložnost za vse, ki želijo znižati račun za elektriko #video

Kako si je Uroš Bitenc v nekaj dnevih uredil energetsko učinkovito hišo, kjer prideluje lastno električno energijo, s katero napaja gospodinjstvo, električni avtomobil in IR-panel v kopalnici? Preverite v oddajah Gremo na sonce, kjer izveste vse o tem, kako poskrbeti za energetsko samozadostnost in katere proizvajalce priporoča Uroš Bitenc.

Izvajalci, ki jih je Uroš izbral za svoj energetsko učinkovit dom: sončna elektrarna: Enertec

IR-paneli: Ekosen

hranilnik električne energije: NGEN (Tesla Powerwall)

(Tesla Powerwall) električni avtomobil: Citroën

kredit: NLB

Sončna energija ne onesnažuje zraka in vode ter ne povzroča izpustov toplogrednih plinov. Čeprav so stroški namestitve sončne elektrarne lahko visoki, so prihranki in koristi očitne. Tako je sončna elektrarna priložnost za vsakogar, ki želi znižati mesečne račune za elektriko.

Svetovni hit, ki ga proizvaja slovensko podjetje

Slovensko podjetje BISOL Group izdeluje fotonapetostne module, za katere kar 25 let jamčijo nično degradacijo oziroma sto odstotkov izhodne moči. Če imate streho večje površine, je namestitev sončne elektrarne več kot smiselna. Po njihovih izkušnjah povprečno gospodinjstvo s to rešitvijo v 20 letih prihrani med 25 tisoč in 30 tisoč evri. Na položnici za električno energijo bodo tako ostali le še stroški omrežnine ter prispevkov, katerih višina je odvisna od obračunske moči odjemnega mesta.

BISOL Group je visokotehnološko podjetje v slovenski lasti, ki že 20 let deluje na trgu fotovoltaike, ki je eden najbolj konkurenčnih trgov na svetu. "Visokotehnološki izdelki, ki jih ne proizvajajo nikjer drugje na svetu, so plod slovenskega znanja," je povedal direktor podjetja BISOL Group Dag Kralj. Fotonapetostni moduli BISOL so zasnovani in izdelani v Latkovi vasi pri Preboldu, ki jo je obiskal tudi Uroš Bitenc. Njihovi izdelki spadajo v sam svetovni vrh solarnih izdelkov, so pa razširjeni v več kot 90 državah po svetu.

Obstajajo moduli, ki nadomestijo standardno strešno kritino, kar je praktično, če hkrati menjamo strešno kritino in investiramo v sončno elektrarno. Med povsem novimi izdelki so na voljo tudi takšni s transparentno hrbtno folijo, da lahko skozi njih pronica svetloba, odlikujejo pa jih tudi dvostranske celice, da fotonapetostni modul moč pridobiva tudi s hrbtne strani modula.

Uroš je s hranilnikom električne energije Tesla Powerwall proizvajalca NGEN poskrbel, da lahko uporablja električno energijo tudi, ko je proizvodnja ustavljena – na primer ponoči, ob slabem vremenu ali ob izpadu omrežja. Teslina aplikacija porabe omogoča, da na daljavo spremljamo dogajanje na domači sončni elektrarni.

Tedenski pregled porabe in proizvodnje električne energije: Proizvodnja: 160 kWh

Dnevna poraba: 73 kWh

Nočna poraba: 37 kWh

Citroën ë-Berlingo: Ljubezen na prvi pogled

Z nakupom električnega avtomobila je povezanih kar nekaj skrbi, med drugim tudi to, kako bomo avtomobil polnili in koliko stroškov bo poraba električne energije povzročila. Uroš je glede tega lahko miren, saj svojega ë-Berlinga polni čez noč z energijo, ki jo je pridelal sam.

Tako se lahko z veseljem posveti svojemu novemu avtomobilu, z njim raziskuje lepote Slovenije in predvsem prevaža tudi veliko opreme ter svoje hišne ljubljenčke. Ë-berlingo je namreč resnično prostoren družinski avtomobil z veliko odlagalnimi površinami, primeren tudi za vožnjo po razgibanem terenu, saj ima malce dvignjeno podvozje. Baterija je skrita v dnu avtomobila, tako da lahko ë-Berlingo ohranja svojo prostornost.

"Ko sem prvič vozil ë-Berlingo, sem se takoj zaljubil vanj. Navdušen sem nad avtomatskim menjalnikom, ki se izkaže tudi na klancih," je povedal Uroš Bitenc, ki je z nami delil tudi navdušenje nad tem, kako hitro je avtomobil napolnjen. "Na hitri polnilnici lahko v desetih minutah napolnimo do 80 odstotkov baterije in se brez skrbi odpeljemo domov. Tako da to, da moramo več ur stati na polnilnici, nikakor ni res," je navdušeno povedal Uroš.

Novi električni ë-Berlingo ponuja povsem tekočo vožnjo brez vibracij, hrupa, izpustov CO2 in zategovanja. Odlikujejo ga nizki stroški vzdrževanja. Glavna elementa pogona sta elektromotor z močjo 100 kW (136 KM) in baterija s kapaciteto 50 kWh, ki zagotavlja do 280 kilometrov dosega. Pogonski sklop generira energijo med fazami zaviranja ali upočasnjevanja vozila.

Pogovor z bančnico kar prek Zoom-a

Vse energetske rešitve so velika investicija, zato je treba izbrati zanesljivega finančnega partnerja. Antea in Uroš Bitenc sta se odločila za najem Zelenega stanovanjskega kredita, ki ima ugodnejšo obrestno mero in niže stroške odobritve od običajnega stanovanjskega kredita. Ker sta vmes ugotovila, da potrebujeta še nekaj denarja za nakup IR-panela, sta najela hitri kredit kar prek mobilnega telefona, kar omogoča mobilna banka Klikin.

Uroš je za vsak primer še enkrat z bančnico banke NLB prek videoklica preveril vse podrobnosti kredita.

Prek videoklica je mogoče sprejeti naročilo za osebni in stanovanjski kredit, preveriti stanje in prilive na računu, naročiti nove kode za aktivacijo mobilne banke, izdelati potrdilo o plačilu, svetovati o bančni ponudbi, pomagati uspešno vstopiti v spletno banko in urediti še mnogo drugih stvari, za katere bi sicer morali obiskati poslovalnico.

Ogrevanje celotne hiše z IR paneli? Seveda, zakaj pa ne.

Po dolgem dnevu ni lepšega, kot stopiti pod prho v dobro ogrevani kopalnici. IR panel, ki sta ga v kopalnico namestila Antea in Uroš, zelo dobro opravlja svojo nalogo.

Njuna hiša je relativno majhna, zato vsak centimeter površine, ki jo lahko prihraniš, veliko pomeni. Tudi radiatorji zasedejo kar nekaj prostora in v luči varčevanja s prostorom so IR paneli več kot idealna rešitev. Poleg tega je začetna investicija veliko manjša kot v primerjavi s toplotno črpalko, pri družini Bitenc pa je dodaten dejavnik pri odločitvi za IR panele kot primarno ogrevanje tudi samooskrba z električno energijo. Kot je v prejšnji oddaji povedal direktor Ekosena Aleš Babič, bi za ogrevanje celotne hiše z IR paneli letno odštela približno 300 evrov.

V zadnji, šesti epizodi oddaje Gremo na sonce, ki bo na sporedu 14. junija, izveste, ali je bila ideja o tem, da si Uroš postavi sončno elektrarno, sploh dobra.

