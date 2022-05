Uroš Bitenc se je kot velik navdušenec nad tehnologijo pred kratkim odločil, da bo na svoji hiši namestil energetske rešitve, ki mu bodo omogočale večje prihranke pri stroških za električno energijo. Tako je pred dnevi postavil sončno elektrarno na svoji strehi, ob hišnem vhodu pa že stoji hranilnik električne energije. Zdaj je razmišljal še naprej in se odločil za pametno ogrevanje z IR-paneli, in sicer v kopalnici, kjer imamo vsi radi malce višje temperature. Udobje ni nujno drago, smo izvedeli v četrti epizodi spletne oddaje Gremo na sonce.

Antea in Uroš Bitenc prisegata na trajnost, saj želita zmanjšati svoj vpliv na okolje, predvsem pa v času, ko se energenti tako dražijo, poskrbeti za nižje zneske na svojih položnicah.

Kaj vključuje položnica za električno energijo?

Cenejša elektrika je eden od glavnih razlogov pri odločitvi za sončno elektrarno. Tako si lahko znižamo vsaj ta strošek na mesečni položnici za električno energijo. Foto: Bojan Puhek

V komentarjih pri prejšnjem članku ste nas pozvali, naj pojasnimo, kaj sploh predstavlja vse stroške, ki jih plačamo s položnico.

Strošek elektrike je le ena izmed postavk na položnici, ki jo prejmete vsak mesec, in predstavlja samo tretjino končnega zneska.

Končni znesek je sestavljen iz cene električne energije, ki se oblikuje prosto na trgu, omrežnine za prenos in omrežnine za distribucijo, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE), prispevka za energetsko učinkovitost (URE), prispevka za delovanje operaterja trga, trošarine na električno energijo in davka na dodano vrednost.

Ceno električne energije določa dobavitelj električne energije in se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro v večji, manjši oziroma enotni tarifi. Prispevke določa država. Tudi trošarina je zakonsko določena in je pri vseh dobaviteljih enaka za vse odjemalce električne energije. Omrežnina pa je dajatev za delovanje distribucijskega in sistemskega operaterja, za pokrivanje stroškov sistemskih storitev in Agencije za energijo.

Lasten vir električne energije

Prek mobilne aplikacije lahko stalno spremljamo, kaj se dogaja z našo sončno elektrarno. Foto: Bojan Puhek

Tričlanska družina Bitenc porabi približno sedem tisoč kilovatnih ur električne energije na leto oziroma 580 kilovatnih ur na mesec. Z investicijo v sončno elektrarno so pridobili lasten vir električne energije.

Tako postanemo samooskrbni, kar je v tem obdobju zelo dobrodošlo, saj ne bomo tako odvisni od cen na trgu. Na območjih, kjer so motnje v oskrbi z električno energijo redne zaradi konfiguracije terena, hudih vremenskih ujm ali zaradi dotrajanega omrežja, nam sončna elektrarna skupaj s hranilnikom električne energije predstavlja tudi visoko stopnjo zanesljivosti pri oskrbi z energijo.

Pri Bitenčevih se napajajo z 18 fotovoltaičnimi moduli podjetja Enertec, ki so jih postavili na 30 kvadratnih metrov površine. Moč generatorja je 6,57 vršnega kilovata (to je najvišja moč, ki jo lahko proizvede fotovoltaični sistem). Strošek takšne elektrarne pri izdelavi na ključ znaša približno 8.400 evrov, kar pomeni, da se bo pri trenutni ceni električne energije, ki je 0,16 evra na kilovatno uro, in trenutnih prispevkih strošek investicije povrnil v približno 7,4 leta.

Hranilnik električne energije Tesla Powerwall lahko postavimo, tudi če nimamo sončne elektrarne, in sicer če se povežemo v NGEN-ovo mrežo, lahko dobivamo elektriko po najnižji ceni – od 0,02 evra, odvisno od tega, koliko viškov je bilo ustvarjenih. Tako si lahko močno zmanjšamo stroške električne energije.

Sončna elektrarna pride do izraza, če uporabljamo tudi hranilnik električne energije, kjer shranimo viške električne energije za obdobja, ko je proizvodnja ustavljena zaradi vremena ali ponoči. Izbrala sta hranilnik električne energije Tesla Powerwall podjetja NGEN z uporabno kapaciteto 13,5 kilovatne ure in petimi kilovati obratovalne moči, stane pa od 9.500 evrov dalje.

Po kredit kar prek telefona

Svojo banko lahko prenesete na osebni ali tablični računalnik in mobilni telefon. Tudi če niste uporabnik NLB Klika, lahko k mobilni banki Klikin pristopite v nekaj preprostih korakih.

Ker sta imela Uroš in Antea premalo prihranjenih sredstev, da bi sama financirala prehod v samooskrbo, sta se odločila za Zeleni stanovanjski kredit pri banki NLB, ki prav za trajnostno gradnjo in izboljšanje energetske učinkovitosti vaše stavbe omogoča najem posojila z ugodnejšo obrestno mero in nižjimi stroški odobritve.

Tako kot vedno, ko se lotevamo prenove ali gradnje, se pojavijo nepričakovani stroški in razna presenečenja, ki celotno investicijo malce podražijo. Pri Urošu in Antei je bil to nakup IR-panela, s katerim želita pametno grevati kopalnico. Nepričakovan strošek jima ni pokvaril dobre volje, s katero se lotevata energetske prenove svojega doma.

Antea je financiranje IR-panela zaupala banki NLB, kjer je kar prek njihove mobilne banke Klikin uredila hiter kredit. V Klikinu lahko namreč opravljate tudi naprednejše bančne storitve, kot je Hitri kredit, ki vam omogoča, da 35 tisoč evrov posojila pridobite v le nekaj minutah, brez obiska poslovalnice.

Umetniška slika lahko tudi prijetno greje

Največ energije v gospodinjstvih porabimo za ogrevanje stanovanja. Gretje z IR-paneli zagotavlja izjemno udobje bivanja, poleg tega pa je v kombinaciji s sončno elektrarno lahko cenovno precej ugodnejše od drugih načinov ogrevanja.

Ogrevanje prihodnosti se imenuje IR-ogrevanje. Infrardeči žarki so del narave, oddaja jih sonce, pa tudi lončena peč. Grelni IR-paneli grelnega sistema Ekosen skoraj sto odstotkov električne energije pretvorijo v toploto. Infrardeči valovi ne ogrevajo zraka kot običajni, konvekcijski ogrevalni sistemi, temveč ogrevajo predvsem stvari v svoji neposredni bližini – tla, stene, predmete, tekočino in živa bitja, ki na naraven in zdrav način oddajajo toploto v okolico in enakomerno segrejejo prostor in zrak v njem.

S sistemom in regulacijo ogrevanja Ekosen bistveno povečamo udobje bivanja in hkrati zmanjšamo porabo za do 25 odstotkov v primerjavi s klasičnimi IR-paneli in termostati.

Antea in Uroš sta se o prednostih ogrevanja z IR-paneli prepričala pri prijateljici Miši Margan Kocbek, ki jima je prišepnila na uho: "Pridita v Prekmurje. Tu se ogrevamo z IR-paneli." V Oljarni Kocbek z IR-paneli podjetja Ekosen ogrevajo skoraj 300 kvadratnih metrov notranjih površin.

Preden se odločite za IR-ogrevanje, se dogovorite za ogled. Strokovnjaki podjetja Ekosen ob ogledu prostora najprej premerijo prostor, zanima jih tudi višina stropa, preverijo izolacijo stavbe – pri tem jih zanima tudi površina zunanjih sten. S temi podatki izračunajo, kakšna mora biti moč IR-panela, da ne bi bilo napak v obratovanju. Strokovna izmera pravilne moči IR panelov je primarnega pomena. Vgradnja IR panelov s premajhno močjo lahko povzroči, da ti delajo prekomerno, kar pripelje do previsoke porabe električne energije. Pravilno dimenzioniran IR-panel dela približno štiri ure dnevno. Po mnenju direktorja Ekosena Aleša Babiča je IR panel v kopalnici odlična izbira predvsem zaradi občutka prijetne toplote, kot tudi zaradi modernega videza, hitrega sušenja vlage in da kopalniško ogledalo ne bo več zarošeno.

Pravilno dimenzioniran IR-panel dela približno štiri ure dnevno. IR-panel lahko namestimo tudi na strop in tako prihranimo prostor ob stenah.

Porabo energije lahko spremljate na mobilni aplikaciji, kjer sta na voljo tudi urnik delovanja oziroma možnost vklopa na daljavo.

IR-paneli se odlično kombinirajo s sončno elektrarno, tako da jih napajate z energijo sonca.

V dobro izolirani enodružinski hiši boste za električno energijo za ogrevanje z IR-paneli plačali približno 300 evrov na leto. Zato je načrtovanje primarnega ogrevanja z IR-paneli povsem smiselno, saj je začetna investicija veliko nižja od investicije v toplotno črpalko.

Sledite oddaji Gremo na sonce, kjer ne bo manjkalo nasvetov, kako postati energetsko samooskrben.

V naslednji oddaji, ki bo na sporedu 7. junija, bosta Uroš in Antea preizkusila svoj novi električni avtomobil. Z ë-Berlingom se bosta odpravila na pravi "road trip". Imate kakšen zanimiv predlog, kam bi se lahko odpeljala?

