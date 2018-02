Začenjajo smučarji, Fak opoldne na novem izzivu, hokejisti bodo dobili tekmeca

ZOI, PJONGČANG, 9. TEKMOVALNI DAN

Na 9. tekmovalni dan ZOI se bodo za odličja najprej (2.15) borili veleslalomisti, na štart so prijavljeni štirje Slovenci. Od naših predstavnikov bosta nastopila le še dva, a izjemno zanimiva športnika. Ob 12.15 bosta na biatlonski preizkušnji s skupinskim štartom tekmovala srebrni Jakov Fak in Klemen Bauer.

Če boste želeli ujeti prva slovenska predstavnika dneva, boste morali bedeti do zgodnjih jutranjih ur ali pa nastaviti budilko za 2.15. Takrat je predvidena prva vožnja veleslalomistov, med katerimi so tudi Žan Kranjec (12), Štefan Hadalin (42), Miha Hrobat (45) in Martin Čater (59). Finale naj bi se začel ob 5.45.

Od Slovencev bosta na tekmovališču le še dva. Ob 12.15 se bo začela 12,5-kilometrska biatlonska preizkušnja s skupinskim štartom. Na njej bomo spremljali tudi srebrnega z 20-kilometrske tekme Jakova Faka in Klemna Bauerja.

Biatlonci bodo preizkušnjo začeli ob 12.15. Foto: Reuters

Čeprav slovenski hokejisti ne bodo tekmovali, pa bo nedelja tudi zanje zanimiva. Dobili bodo tekmeca v repasažu, ki bo na sporedu v torek.

Podelili bodo tudi odličja v smučanju prostega sloga, in sicer se bodo zanje borili v snežnem parku in akrobatskih skokih. Zgodaj zjutraj po slovenskem času bodo na delu smučarji tekači v moški štafeti, popoldne se bodo za odličji podile tudi hitrostne drsalke.

Na preostalih tekmovališčih, kjer še ne bodo padle končne odločitve, bodo na delu tekmovalci v bobu dvosedu, ki se bodo merili v prvi in drugi vožnji, v hitrostnem drsanju bo na sporedu moški četrtfinale v ekipnem zasledovanju, ženske in moški bodo nadaljevali predtekmovanje v curlingu, hokejistke bodo igrale tekme za razvrstitev od 5. do 8. mesta, hokejiste pa čakajo boji v skupini A in C. Pari so Češka - Švica, Kanada - Južna Koreja, Nemčija - Norveška in Švedska - Finska.

Končne odločitve, 9. tekmovalni dan (6): Alpsko smučanje

2.15 veleslalom, moški (2.15: 1. vožnja, 5.45: 2. vožnja (Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Miha Hrobat, Martin Čater) Smučanje prostega sloga

5.15 snežni park, moški

12.00 akrobatski skoki, moški Smučarski tek

7.15 štafeta 4 x 10 km, moški Hitrostno drsanje

12.00 500 m, ženske Biatlon

12.15 15 km skupinski start, moški (Jakov Fak, Klemen Bauer)