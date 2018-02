V živo: Čehi v boju za prvo mesto. Če ne bo južnokorejske senzacije, risi z Vikingi.

OLIMPIJSKE IGRE, PJONGČANG, HOKEJSKI TURNIR, MOŠKI (5. DAN)

Slovenska reprezentanca je s prvim delom olimpijskega hokejskega turnirja končala v soboto, ko je po kazenskih strelih s 3:2 premagala Slovaško, danes pa bo izvedela, s kom se bo v torek v repasažu spopadla za mesto v četrtfinalu. Vse kaže, da bodo risom v boju za četrtfinalno vstopnico stali Norvežani, ki so danes po kazenskih strelih izgubili z Nemci. Obstaja še scenarij, da bi se Slovenci udarili z Južno Korejo, a bi se moral zgoditi pravi čudež - gostitelji bi morali popoldan premagati Kanado. Pravkar se Čehi merijo s Švicarji. Če bodo zmagali (ne glede ali po rednem delu ali po podaljšku/kazenskih strelih), bodo prvi v skupini in bodo že v četrtfinalu. Tega so si kot prvi priigrali Rusi.