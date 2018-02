Rusi stresli jezo nad Slovence, Finci in Švedi do drugih zmag

OLIMPIJSKE IGRE, PJONGČANG, HOKEJSKI TURNIR, MOŠKI (3. DAN)

Slovenska hokejska reprezentanca je po sredini zgodovinski zmagi nad ZDA danes doživela hud poraz. Rusi, ki so uvodno tekmo OI izgubili, so jezo stresli na Slovence in jih premagali s kar 8:2. Časa za premišljevanje ne bo, rise pomembnejša tekma čaka že v soboto ob 13.10. Takrat jim bodo na zadnji tekmi skupinskega dela nasproti stali Slovaki. Obračun bo določil vrstni red pred repasažem, v katerem se bo osem ekip pomerilo za štiri četrtfinalne vstopnice. Slovenija je trenutno zadnja v skupini B. V skupini C so Švedi in Finci zmagali še drugič.

Risom so nasproti stali favoriti za naslov olimpijskega prvaka, na katerega čakajo že 26 let, jezni Rusi, ki so si privoščili poraz s Slovaki, po katerem so se znesli prav nad Slovenijo.

Slovenski selektor Kari Savolainen je tokrat na tribuni pustil vratarja Matijo Pintariča ter napadalca Davida Rodmana in branilca Aleša Kranjca. Priložnost sta v nasprotju s tekmo z ZDA dobila Žiga Pavlin in Andrej Hebar. Tekmo je v vratih začel Luka Gračnar, njegova menjava, ki kljub rešetanju slovenske mreže ni stopil v gol, je bil Gašper Krošelj.

Dober uvod, slab konec tretjine ...

Slovenci so srečanje odprli precej bolje kot proti ZDA. Rusi so sicer imeli terensko premoč, bili več pri ploščku in pogosteje pri strelu, a so se risi dobro upirali favorizirani ekipi, povrhu vsega pa je bil razpoložen Gračnar v golu, ki je dobro posredoval ob poskusih Kirilla Kaprizova in Ilje Kovalčuka.

Rusi so v drugi tretjini povsem povozili Slovence. V štirih minutah so vodstvo 2:0 zvišali na 5:0, vmes pa zapravili še kazenski strel. Foto: Reuters

Vroče je bilo še pred tem, Nikita Gusev je namreč zadel okvir vrat. Slovenci, ki so v obrambi delovali kompaktno in dobro igrali tudi ob dvobojih ob ogradi, so si prvo resnejšo priložnost priigrali v 13. minuti, ko je poskušal Jan Muršak, a streljal v telo Vasilija Košečkina. Rusi so dve minuti pred koncem zaigrali z igralcem več - power-play jim proti Slovakom ni stekel, tako da so mu na četrtkovem treningu posvečali posebno pozornost - in po manj kot pol power-playja zadeli prek odličnega veterana Sergeja Mozjakina. Le 22 sekund za tem je sledila nova hladna prha, Ilja Kovalčuk je sprožil z razdalje, plošček se je pred golom odbil od Jana Urbasa in nesrečno končal v golu. Rusi so se na odmor odpravili z 2:0 (razmerje v strelih 14:5 po 1/3).

... in še slabše nadaljevanje

Da je bila Slovenija še v težjem položaju, je v 27. minuti, ko je na kazenski klopi sedel Žiga Jeglič, z zadetkom za 3:0 ob novi prednosti poskrbel Aleksander Barabanov. Kaj kmalu bi bilo lahko že 4:0, a je Ilja Kablukov zapravil kazenski strel - Slovence je rešila vratnica. Je pa isti igralec po podaji izza vrat Kovalčuka zadel za 4:0 v 29. minuti. Rusi so se še naprej poigravali z nemočnimi Savolainenovimi varovanci. Po lepem prenosu igre z leve na desno je v 31. minuti petardo sprožil Kaprizov.

Slovenija je dvakrat zatresla rusko mrežo. Foto: Reuters

V 34. minuti so nalet Rusov z zadetkom prekinili Slovenci. Ob ogradi za vrati je do ploščka prišel Anže Kuralt, ga spravil do Mihe Verliča, ta je podal pred gol do Muršaka, kapetan pa iz neposredne bližine s tretjim zadetkom na teh OI znižal na 1:5. A ni dolgo ostalo pri tem rezultatu, štiri minute pozneje je 34-letni Kovalčuk dokazal svoje mojstrstvo, pripravil novo akcijo in jo končal z izjemnim strelom za 6:1, s katerim je postavil izid 40. minute (razmerje strelov po 2/3: 26:8).

Rusi se niso ustavljali, 20-letnik do hat-tricka

Rusi kljub visoki prednosti niso stopili s plina in prednost zvišali že na začetku zadnje tretjine, v kateri je Savolainen v vratih še vedno držal Gračnarja, Kaprizov je zadrsal za vrata in Ruse popeljal na +6, v 48. minuti pa je 20-letnik dosegel hat-trick za 8:1. Najlepšo priložnost Slovenije, ki je verjetno čakala čimprejšnji konec tekme, saj jo kmalu čaka precej pomembnejša, si je priigral Miha Verlič, a je njegovo veselje preprečila vratnica. Je pa za nekoliko blažji poraz pol minute pred koncem poskrbel Žiga Pance, ki je s strelom po sredini s sredine krogov postavil končnih 2:8.

20-letni Kirill Kaprizov je vknjižil tri zadetke. Foto: Reuters

V soboto tekma, na katero so merili pred začetkom

Časa za razmišljanje ne bo veliko, saj bodo Slovenci na delu že v soboto ob 13.10, ko bo na sporedu precej pomembnejša tekma. Risom bodo nasproti stali Slovaki, ki so jih pred začetkom olimpijskih iger naši hokejisti največkrat omenjali, ko se je govorilo o pridobivanju točk v skupinskem delu.

Sistem olimpijskega turnirja Na moškem olimpijskem hokejskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, razdeljenih v tri skupine. Zmagovalke skupin in najboljša drugouvrščena reprezentanca po skupinskem delu napredujejo neposredno v četrtfinale. Preostale reprezentance se glede na vrstni red po skupinskem delu v repasažu med seboj pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice (po sistemu 5. z 12., 6. z 11., 7. z 10. in 8. z 9.).

Američani ugnali Slovake, Finci in Švedi do drugih zmag

Američani so z dvema zadetkoma Ryana Donata strli Slovake. Foto: Reuters

Tretji tekmovalni dan se je začel v "slovenski" skupini. Američani, ki so v sredo priznali premoč Sloveniji, so tesno, z 2:1 premagali Slovake. Ti so sicer na olimpijskem uvodu presenetili Ruse. Prvo zmago na turnirju je ZDA priboril Ryan Donato, ki je dvakrat zatresel slovaško mrežo, obakrat, ko so imeli Američani na ledu igralca več. Gol za Slovake je dosegel Andrej Kudrna. Več dela je imel slovaški vratar Jan Laco, ki je ustavil 29 strelov, Ryan Zapolski na drugi strani je zbral 21 obramb.

Osemnajstletni Eeli Tolvanen je že pri štirih zadetkih. Tudi tokrat je zadel dvakrat. Foto: Reuters

Dogajanje se je popoldne preselilo v skupino C. Olimpijski podprvaki Švedi so po suvereni zmagi nad Norveško z nogometnim 1:0 strli Nemčijo. Viktor Stalberg je v 120. sekundi dosegel edini zadetek na tekmi, Jhonas Enroth pa je zaklenil vrata (28 obramb), Švedi na dveh tekmah sploh še niso prejeli zadetka.

Bronasti iz Sočija Finci so s 5:1 odpravili Vikinge, ki so sicer povedli. Tudi tokrat je bil prvo ime Fincev 18-letni Eeli Tolvanen.

