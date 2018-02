ZOI, Pjongčang, tek na smučeh, moška štafeta (4 x 10 km)

Po sobotni ženski preizkušnji štafet, kjer je Slovenija zasedla odlično osmo mesto, je bila na sporedu še moška. Tako kot pri dekletih so bili najhitrejši Norvežani, ki so slavili pred ekipo ruskih športnikov in Francijo. Slovencev ni bilo na štartu