Darko Jorgić na najboljši možni način začel svoj pohod v Južni Koreji

V Incheonu na turnirju z nagradnim skladom 500 tisoč ameriških dolarjev manjkajo najboljši trije Kitajci, Lin Shidong, Wang Chuqin in Liang Jingkun, tako da je prvo postavljeni nosilec Japonec Tomokazu Harimoto, sicer tretje uvrščeni igralec svetovne lestvice. Iz najboljše deseterice na svetovni lestvici manjka še Šved Truls Moregard, nasprotnik Jorgića v prvem krogu pa je bil 19-letni Chen Yuanyu, ki je na svetovni lestvici na 29. mestu.

Že v prvem nizu je pobudo prevzel 26-letni Hrastničan, ki je povedel z 2:0, nato pa je Chen izid izenačil na šesti in osmi točki. Z dvema zaporednima je Jorgić prišel do dveh zaključnih žogic, drugo je izkoristil. V drugem nizu je Kitajec vodil s 3:1, s tremi zaporednimi je Jorgić prišel do minimalnega vodstva, ki ga ni več izpustil iz rok. Še bolj prepričljiv je bil v tretjem nizu, v katerem je po začetnih 3:0 z delnim izidom 6:1 prišel do neulovljive prednosti, s tem pa do zanesljive zmage.

Jorgić upa, da še ni pokazal vsega, kar zna

"Vesel sem zmage. Vedel sem, da tekma ne bo lahka, kajti katerikoli Kitajec je na drugi strani mize, je vedno kakovosten. Taktično sem se dobro pripravil nanj, ves čas sem vedel, kaj lahko od njega pričakujem, on od mene ne, igral sem agresivno in prav ta agresivnost me je pripeljala do zmage. Tudi če sem izgubil točko, sem vedel, kako jo moram v naslednji odigrati. Komaj čakam naslednjo tekmo, vseeno mi je, kdo bo nasprotnik, zavedam pa se, da bom moral prikazati še boljšo igro. Upam, da v Južni Koreji še nisem pokazal tistega najboljšega," je po zmagi dejal Jorgić, ki je na svetovni lestvici na 13. mestu.

V osmini finala sta možna nasprotnika Japonec Sora Matsushima, 33. igralec svetovne lestvice ali Nemec Dang Qui, ki je na 11. mestu. Že v prvem krogu je izpadel Francoz Felix Lebrun, šesti igralec sveta, ki ga je premagal Lee Sang Su iz Južne Koreje s 3:2.

