Konec slovenskih nastopov na Otočcu

Ana Tofant in Sara Tokić sta z 1:3 (11, -9, -2, -8) izgubili proti romunsko-hrvaški navezi Ioana Singeorzan/Hana Arapović, za Denija Kožula in Petra Hribarja pa sta bila s 3:1 (-3, 5, 5, 6) usodna Choi Inhyeok in Jeong Yeonghun iz Južne Koreje.

V posamični konkurenci sta v četrtek v drugem krogu izpadla Kožul in mladi Brin Vovk Petrovski, ki je v prvem krogu premagal Hribarja, do drugega kroga pa se je prebila tudi Lara Opeka. Ob Hribarju sta v prvem krogu izpadli Tofant in Tokić, že v kvalifikacijah pa so obstali Aljaž Godec, Miha Podobnik, Tjaša Novak, Lea Paulin in Katarina Stražar.

Svojo novo priložnost za vidnejše uvrstitve bodo slovenski igralci in igralke iskali že od nedelje naprej, ko se bo začel še drugi turnir serije WTT Feeder Otočec 2025.