Slovenska prestolnica bo med 11. in 18. oktobrom 2026 gostila posamično evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, je na spletni strani zapisala Evropska namiznoteniška zveza (ETTU). Slovenska vlada je zeleno luč za kandidaturo Ljubljane za organizacijo celinskega tekmovanja prižgala pred šestimi dnevi.

"To je fantastična novica za našo namiznoteniško družino. Največje tekmovanje smo po dolgih 33 letih, ko je gostila mladinsko evropsko prvenstvo, znova vrnili v Slovenijo," je na spletni strani ETTU uvodoma dejal predsednik Pedro Moura.

"Rad bi se zahvalil Namiznoteniški zvezi Slovenije za odlično ponudbo, ki je izvršnemu odboru ETTU omogočila, da sprejme odločitev o dodelitvi evropskega prvenstva 2026 v Ljubljani. Prepričani smo, da bo lokalni organizacijski odbor poskrbel za dogodek na najvišji možni ravni," je še dodal Moura.

"Navdušeni in počaščeni smo, da bomo prihodnje leto gostili evropsko prvenstvo. Ta odločitev odraža vse večji sloves Slovenije kot glavne destinacije za mednarodne športne dogodke. Prestižen dogodek bo slovenskemu namiznemu tenisu prineslo številne koristi. Dvignilo bo prepoznavnost športa, privabilo več mladih športnikov in igralcev vseh generacij ter zagotovilo edinstveno priložnost slovenskim igralcem, da se na domačih tleh pomerijo z najboljšimi v Evropi. Poleg tega bo spodbudil naše športne projekte in utrdil položaj Slovenije v svetovni namiznoteniški skupnosti," je po veseli novici s sedeža ETTU dejal predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije Tomaž Kralj.

Najboljše namiznoteniške igralke in igralci bodo sredi oktobra 2026 igrali v največji slovenski dvorani v Stožicah.