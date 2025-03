Vlada prižgala zeleno luč kandidaturi za EP v namiznem tenisu v Ljubljani

Ministrski zbor je na današnji seji Namiznoteniški zvezi Slovenije dal soglasje za vložitev kandidature za organizacijo in sofinanciranje Evropskega prvenstva za člane in članice, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport po današnji seji vlade. Celinsko prvenstvo bi bilo oktobra 2026 v Ljubljani.

Zadnje evropsko prvenstvo je potekalo leta 2024 v Linzu v Avstriji.

Pri odločanju o soglasju k vložitvi kandidature za organizacijo prvenstva stare celine je vlada upoštevala načela iz sklepa o postopku za kandidiranje. Ministrski zbor meni, da bo prvenstvo prispevalo k razvoju in širjenju športa oziroma športne panoge v državi. Prav tako bo ta turnir tržno zanimiv, zanimiv za neposredne televizijske in radijske prenose, druge medije in za gledalce ter bo vplival na uveljavljanje slovenskega športa in slovenske države.

K odločitvi vlade je pretehtalo tudi dejstvo, da ima namizni tenis organizacijsko in tekmovalno tradicijo v Sloveniji, ne gre spregledati niti, da obstaja možnost uvrstitve slovenskih športnikov v prvo tretjino razvrščenih. Eden izmed kandidatov za visoka mesta je najboljši slovenski igralec Darko Jorgić. Upoštevajoč dosedanje izkušnje in sistem kvalifikacij pričakujejo, da bo na EP v letu 2026 sodelovalo od 40 do 45 držav.

"Namiznoteniška zveza Slovenije ima pomembno vlogo pri podpori vrhunskim športnikom ter organizaciji mednarodnih tekmovanj, ki krepijo ugled Slovenije kot gostiteljice športnih dogodkov. Organizacija dogodka bo tesno povezana s promocijskimi aktivnostmi, ki vključujejo šole, športne klube in širšo javnost, s čimer bo dogodek prispeval k širjenju športnega duha in aktivnega življenjskega sloga," so zapisali pri ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Velike mednarodne športne prireditve se sofinancirajo skladno z letnim programom športa na državni ravni za posamezno koledarsko leto. Postopek sofinanciranja organizacije velikih športnih prireditev se po zakonu izvede kot javni razpis. Soglasje vlade za sofinanciranje je kot pogoj za dodelitev sredstev na javnem razpisu.

Iz odločitve vlade tudi izhaja, da je Namiznoteniška zveza Slovenije dolžna ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport neposredno po pridobitvi pravice za organizacijo oziroma najkasneje do 15. novembra letos obvestiti, ali je pri evropski namiznoteniški zvezi pridobila pravice za organizacijo prvenstva.