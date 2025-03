Deni Kožul in Sara Tokić najboljša tudi v Velenju

Tako kot lani na Otočcu sta tudi na letošnjem članskem državnem prvenstvu v Velenju zmagala Deni Kožul (Logatec) in Sara Tokić (Vrtojba). Oba sta bila najboljša še v igri dvojic, Kožul s Petrom Hribarjem (Krka), Tokić pa z Ano Tofant (Mengeš), v mešanih dvojicah pa sta slavila Miha Podobnik (Savinja) in Katarina Stražar (Mengeš).

V odsotnosti Darka Jorgića, ki se pripravlja na turnir WTT champions, ki bo v začetku aprila v Južni Koreji, je Kožul upravičil vlogo favorita in dokaj prepričljivo še petič v karieri, tretjič zaporedoma, osvojil naslov državnega prvaka. V polfinalu je s 4:0 premagal reprezentančnega kolega Hribarja, v finalu pa s 4:1 Brina Vovka Petrovskega. Na turnirju je izgubil vsega dva niza, enega mu je v drugem krogu vzel tudi Domen Hohnjec.

"Državno prvenstvo sem odigral solidno. Nanj sem prišel s ciljem, da osvojim naslov tako med posamezniki kot s Petrom Hribarjem v dvojicah. Oboje mi je uspelo, tako da je bil cilj izpolnjen, zdaj pa sem osredotočen na oba turnirja feeder na Otočcu, ki sta zame pomembnejša od državnega prvenstva," je po novem naslovu državnega prvaka med posamezniki za krovno zvezo NTZS dejal Kožul, ki je lani osvojil tudi naslov v mešanih dvojicah, tokrat pa jih ni igral.

Tretje mesto si je s Hribarjem razdelil veteran, 55-letni Gregor Komac, ki mu je v četrtfinalu uspel preobrat, po zaostanku z 0:3 je izločil še sedem let starejšega Bojana Paviča.

Sara Tokić je na tekmi, polni preobratov premagala reprezentančno kolegico Ano Tofant. Foto: www.alesfevzer.com

Izredno izenačen je bil finale v ženski konkurenci, v katerem je Sara Tokić, na tekmi, polni preobratov, s 4:3 premagala reprezentančno kolegico Ano Tofant. Za 18-letno nečakinjo Bojana Tokića je to drugi naslov državne prvakinje, ki je za uvrstitev v polfinale premagala Katarino Stražar, Tofant pa je bila boljša od Lare Opeka.

Če je bil finale moških dvojic, v katerem sta Kožul in Hribar premagala Tomaža Pelcarja in Damjana Zelka, neenakovreden, pa to ne velja za ženske dvojice. Tokić in Tofant, branilki naslova, sta Stražar in Leo Paulin premagali s 3:1, vsi nizi pa so se končali z izidom 11:9.

