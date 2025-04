Na Otočcu brani slovensko čast le še Kožul

Deni Kožul je na namiznoteniškem turnirju serije WTT Feeder, ki do četrtka poteka na Otočcu, ostal edini slovenski udeleženec, so sporočili iz namiznoteniške zveze Slovenije. Kot edini domači predstavnik se je prebil čez današnje dvoboje na glavnih turnirjih. Kožul se bo v sredo boril proti Japoncu Kazukiju Hamadi.

Na prvem turnirju na Otočcu, ki se je končal v soboto, je Deni Kožul kot četrti nosilec pot končal v drugem krogu. V močnejši konkurenci, kot je bila prejšnji teden, je tokrat v prvem krogu s 3:1 premagal 17-letnega Hunga Jing-Kaija s Tajvana, 134. igralca svetovne lestvice.

Dobro dnevno formo je potrdil nato tudi v drugem krogu, v katerem se je pomeril s 30-letnim Brazilcem Ericom Joutijem, ki je na svetovni lestvici šest mest pred njim (94.). Aktualni slovenski državni prvak je zmagal s 3:0 (8, 9, 8).

V drugem krogu je v treh nizih odpravil 30-letnega Brazilca Erica Joutija. Foto: Filip Barbalić

Njegov nasprotnik v osmini finala Kazuki Hamadi (111. na svetovni lestvici) pa je v drugem krogu s 3:0 premagal prvega nosilca Nemca Ricarda Waltherja.

Opeka izpadla proti Nemki

Lara Opeka je morala priznati premoč 200 mest višje uvrščeni Nemki. Foto: Aleš Fevžer Ob Kožulu je v drugem krogu igrala še Lara Opeka, ki jo je zaustavila Nemka Franziska Schreiner. Opeka je za uvod s 3:2 (-9, 11, 8, -5, 10) premagala Slovakinjo Tatiano Kukulkovo, potem pa je Ljubljančanka, ki je na svetovni lestvici na 306. mestu, morala priznati premoč 200 mest višje uvrščeni Schreiner.

Vsi drugi slovenski predstavniki so se poslovili v prvem krogu. Za Petra Hribarja je bil usoden Francoz Joe Seyfried, ki je zmagal s 3:0 (11, 5, 9). Praznih rok je ostal tudi 46-letni Gregor Zafoštnik, ki je proti devet let mlajšemu Nemcu Ruwenu Filusu izgubil z 0:3 (-6, -5, -9).

V ženskem delu tekmovanja je bila v prvem krogu glavnega žreba blizu napredovanja 18-letna Sara Tokić. Proti Hrvatici Mateji Jager je izgubila z 2:3 (-3, 7, 9, -9, -8). Za Ano Tofant je bila usodna Ban Eunjung iz Južne Koreje, ki se je glavni turnir uvrstila iz kvalifikacij, Tofant je izgubila z 0:3 (-5, -7, -6).

V moških dvojicah sta Kožul in Hribar izgubila proti Chang Yu-An in Lin in Yen-Chun s Tajvana z 0:3 (-13, -11, -5). Ženska dvojica Stražar in Paulin je s Kazahstankama Zaureš Akaševa in Sarvinoz Mirkadirova izgubila z 1:3 (-9, 6, -9, -7). Tofant in Tokić sta klonili z Japonkama Hitomi Sato in Saki Shibata z 0:3 (-4, -6, -4).

Brez napredovanja v drugi krog sta ostali tudi obe slovenski mešani dvojici. Tofant in Hribar sta izgubila proti Nemcema Sophii Klee in Wimu Verdonschotu z 0:3 (-4, -9, -5). Bližje napredovanju pa sta bila Tokić in Kožul, ki sta proti Tajvancema Chan Yu-An in Cheng Pusyuan izgubila z 2:3 (8, -5, 9, -8, -8).