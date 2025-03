Ključ do uspeha družinskih podjetij je skrbno načrtovan prenos lastništva

Družinska podjetja so temelj slovenskega gospodarstva, vendar jih več kot polovica ne preživi prenosa lastništva. Ker gre za dolgotrajen in zahteven proces, sta strokovna podpora in državna pomoč nepogrešljivi.

Poslovni dogodek in mreženje na temo prenosa lastništva v organizaciji SPIRIT Slovenija ob robu jubilejne 60. Zlate lisice v Kranjski Gori januarja 2024. Foto: SPIRIT SLOVENIJA, JAVNA AGENCIJA

SPIRIT Slovenija že od leta 2015 ponuja aktivno podporo družinskim podjetjem pri prenosu lastništva na mlajše generacije, leta 2019 pa je agencija vzpostavila Nacionalno točko za prenos lastništva. Njen namen je ozaveščanje o pomenu pravočasnega načrtovanja nasledstva in spodbujanje podjetnikov, da se na prenos lastništva skrbno pripravijo.

Celovita podpora pri prenosu

Prenos lastništva prinaša številne izzive, kot so neustrezna finančna in lastniška struktura, pomanjkanje jasnih pravil ter urejanje družinskih razmerij. SPIRIT Slovenija podjetjem, ki se soočajo z izzivom prenosa lastništva, so ga že začela izvajati ali so podjetje že prenesla na naslednika/prevzemnika, nudi naslednje oblike pomoči:

1. Podrobne informacije o tem, kako se lotiti prenosa lastništva.

2. Mreženja za naslednike in lastnike podjetij za izmenjavo izkušenj pri prenosu lastništva. Mreženja financira agencija, izvajajo pa jih partnerske institucije (CEED, GEA Inkubator, OZS, OOZ Maribor) v okviru treh delavnic. SPIRIT Slovenija v sodelovanju s podpornimi institucijami vsako leto izvede več kot 20 mreženj, v katera je v povprečju vključenih dvesto podjetnikov.

3. Predavanja o oblikah prenosa lastništva in državnih finančnih spodbudah. Predavanja potekajo skozi vse leto na različnih lokacijah. Najave dogodkov so na voljo v tedenskem novičniku, na katerega se lahko naročite na spletni strani Podjetniški portal.

4. Svetovalni/diagnostični intervju, kjer se podjetniki seznanijo z morebitnimi izzivi in pastmi pri prenosu lastništva ter prejmejo informacije o finančni spodbudi prek vavčerja za prenos lastništva. Svetovalci SPIRIT Slovenija so izvedli že več kot tristo takšnih intervjujev.

5. Pomoč, spremljanje in potrjevanje izvajanja vavčerja za prenos lastništva. Podjetje ga lahko uporabi za aktivnosti, povezane s pripravo podjetja ali izvedbo prenosa lastništva (prodaja podjetja, prenos na družinskega člana, notranji odkup) ter usposabljanje prevzemnikov družinskih podjetij. Spodbude ponuja Slovenski podjetniški sklad. Več kot dvesto podjetij je izrazilo interes za koriščenje vavčerja za prenos lastništva, od tega jih je več kot 150 v prejšnji finančni koheziji dejansko izkoristilo podporo.

6. Evidenca zunanjih strokovnjakov za podporo pri prenosu lastništva, med katerimi lahko podjetnik izbira ob prijavi na vavčer.

83 odstotkov podjetij v Sloveniji je v družinski lasti,

družinska podjetja zaposlujejo 70 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji,

družinska podjetja prispevajo 67 odstotkov dodane vrednosti slovenskih podjetij,

le 9 odstotkov potomcev je zainteresiranih za prenos lastništva.





Izkoristite strokovno podporo pri načrtovanju in izvedbi prenosa lastništva! Natančnejše informacije so na voljo na Podjetniškem portalu.

