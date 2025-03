Ste podjetje s prebojno inovacijo? Izkoristite program Obzorje Evropa!

Imate inovacijo, ki bi lahko preoblikovala trg? Iščete sredstva za razvoj vašega podjetja ali njegovo širitev na mednarodne trge? Program Obzorje Evropa vam omogoča dostop do nepovratnih sredstev za financiranje raziskav in inovacij ter vključitev v mednarodne konzorcije.

SPIRIT Slovenija vam nudi podporo pri zagotavljanju potrebnih informacij v procesu oblikovanja projektnega predloga ter vključevanju v mednarodne konzorcije in mreže partnerjev.

Kaj ponuja program Obzorje Evropa za inovativna podjetja?

Program Obzorje Evropa je največji evropski raziskovalno-inovacijski program, namenjen podpori projektom, ki spodbujajo znanstveni in tehnološki napredek.

Njegov tretji steber »Inovativna Evropa« je ciljno usmerjen v razvoj najbolj prodornih inovacij predvsem v ambicioznih zagonskih ter malih in srednje velikih podjetjih (MSP).

European Innovation Council (EIC) je eden izmed vodilnih programov EU za podporo visoko tveganim globokotehnološkim (ang. deeptech) inovacijam. V okviru tretjega stebra programa Obzorje Evropa upravlja z več kot 10 milijardami evrov, namenjenimi financiranju razvoja disruptivnih inovacij na celotni lestvici tehnološke razvitosti. Njegov paradni produkt je EIC Accelerator, ki start-upom in MSP ponuja do 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev ter možnost kapitalskih naložb do 10 milijonov evrov prek EIC sklada. Poleg finančne podpore program ponuja tudi mednarodna izobraževanja, povezovanje v globalne mreže ter priložnosti za sodelovanje z vodilnimi raziskovalnimi inštituti in inovativnimi podjetji. Od leta 2021 je podporo EIC prejelo že več kot 1.700 projektov iz celotne Evrope.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je največji evropski inovacijski ekosistem, ki prek svojih devetih Skupnosti znanja in inovacij (KIC-ov) povezuje več kot 2.420 partnerjev – univerz, raziskovalnih inštitutov ter podjetij. Od ustanovitve leta 2008 je EIT podprl več kot 9.900 start-upov in scale-upov, ki so zbrali že več kot 9,5 milijard evrov investicij. Poleg tega je izobraževalnim programom EIT do danes uspelo usposobiti več kot 300.000 študentov in strokovnjakov, ki razvijajo inovacije v ključnih sektorjih, kot so digitalizacija, trajnostna energija, zdravstvo, mobilnost in krožno gospodarstvo.

SPIRIT Slovenija nudi brezplačno pomoč pri prijavi SPIRIT Slovenija ponuja strokovno svetovanje glede vključevanja v programe Obzorja Evropa, in sicer v okviru: Foto: SPIRIT SLOVENIJA, JAVNA AGENCIJA Evropskega sveta za inovacije (EIC) vam pomaga pri izboru najprimernejšega razpisa, bistvenih informacijah za odločitev glede oddaje prijave in napotkih v procesu priprave projektnega predloga;

vam pomaga pri izboru najprimernejšega razpisa, bistvenih informacijah za odločitev glede oddaje prijave in napotkih v procesu priprave projektnega predloga; Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) vas usmeri na pomoč pri pripravi projekta in številne možnosti izobraževanj in dogodkov mreženja, ki jih organizira 9 velikih EIT skupnosti. To je izjemna priložnost za podjetja, ki intenzivno inovirajo, želijo sodelovati pri mednarodnih raziskavah in izmenjati izkušnje z vrhunskimi strokovnjaki z različnih področij.



Ne zamudite priložnosti za rast in razvoj. Obrnite se na SPIRIT Slovenija in izkoristite brezplačno podporo pri prijavi na program Obzorje Evropa.

Drugi brezplačni programi za podjetnike

Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, je ključni izvajalec nacionalnih programov za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in internacionalizacije slovenskega gospodarstva.

Več o programih za podjetnike: www.podjetniski-portal.si/programi.

