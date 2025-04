Kopitarjevi proti najboljši ekipi lige

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo v noči na sredo na domačem ledu v dvorani Crypto.com spopadli z Winnipeg Jets, ki so trenutno najboljša ekipa lige NHL. Jets so po 74 tekmah pri 51 zmagah in 23 porazih, medtem ko so Kralji z 41 zmagami in 32 porazi na petem mestu zahodne konference. LA je nazadnje kar z 8:1 premagal San Jose.