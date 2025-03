Tri podaje Kopitarja za visoko zmago kraljev

Hokejisti Los Angelesa so davi naredili nov pomemben korak h končnici lige NHL. V domači dvorani so tudi po zaslugi treh podaj Anžeta Kopitarja kar z 8:1 odpravili San Jose in ostajajo trdno na petem mestu zahodne konference.

Los Angeles je blestel v drugi tretjini, ki jo je dobil s 4:1, prvo in zadnjo pa z 2:0. Adrian Kempe in Warren Foegele sta na tekmi dosegla po dva gola, Andrej Kuzmenko pa gol in dve podaji. Za 27. domačo slavje so gole dosegli še Phillip Danault, Trevor Moore in Trevor Lewis.

Kralji so po treh porazih, nazadnje so izgubili na derbiju s Torontom (1:3), obrnili trend. Do konca rednega dela sezone jih čaka še devet tekem.

Po prostem večeru pa je pred njimi velik izziv, saj v Kalifornijo prihaja vodilna ekipa lige Winnipeg, ki je dobil kanadski derbi proti Vancouvru s 3:1 in dosegel 52. zmago v sezoni. Winnipeg je zdaj pri 106 točkah in ima tri točke prednosti pred Washingtonom.

Ekipa iz prestolnice je v domači dvorani izgubila proti Buffalu s 5:8. Statistiko je spet polnil Aleksej Ovečkin, ki je zadel za 4:6 in bil podajalec za vodstvo gostiteljev z 1:0 ter priključek za 5:6.

Devetintridesetletni Rus je dosegel že svoj 890. gol v karieri in na večni lestvici za slovitim Waynom Gretzkyjem zaostaja le še za štiri gole. Bržkone bi bil rekord že njegov, če ne bi letos zaradi poškodbe noge izpustil kar 14 tekem.

Washington je izgubil že tretjič zaporedoma. Niz je v zadnjem obdobju slabši, a je Washington delo odlično opravil že pred tem in postal prva ekipa, ki si je zagotovila končnico v boju za Stanleyjev pokal. Tekmo je odločil gol Alexa Tucha v 56. minuti, ko je z drugim zadetkom na tekmi povišal na 7:5. V končnici so gostitelji zamenjali vratarja s šestim igralcem v polju, plošček pa je v prazno mrežo 24 sekund pred koncem nato poslal še Peyton Krebs.

Večer je zaznamoval še drugi legendarni hokejist Sydney Crosby. Ta je v podaljšku dosegel edini gol za zmago Pittsburgha proti Ottawi z 1:0.

Liga NHL, 30. marec

