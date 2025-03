Anže Kopitar in Los Angeles Kings so po porazu s Colorado Avalanche (0:4) izgubili še s Toronto Maple Leafs. Kanadska ekipa je bila v Kaliforniji boljša s 3:1. Zanjo je dva gola dosegel John Tavares, edinega za Kingse Alex Laferriere. Kralji so na zadnjih desetih tekmah izgubili samo trikrat, tako da z 89 točkami ostajajo peti v zahodni konferenci.