Anže Kopitar in Kralji na derbiju zahodne konference

V hokejski ligi NHL Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings ponoči čaka obračun z močnimi Colorado Avalanche, ki so trenutno četrta ekipa zahodne konference. Kralji so peti z dvema točkama zaostanka in dvema odigranima tekmama manj. Obe ekipi sta vroči, Avalanche kalifornijske tekmece pričakujejo v nizu treh zaporednih zmag, Kopitarjevi so nanizali štiri.