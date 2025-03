Ni počitka za Kopitarja in Kralje

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings imajo v ligi NHL zgoščen program, že v noči na sredo jih tako na domačem ledu dvorane Crypto.com čaka nova tekma. V Kalifornijo prihajajo New York Rangers, ki so jih Kralji v edini medsebojni tekmi te sezone 14. decembra v New Yorku premagali s 5:1.

LA Kings so spet v zmagovitem nizu, po porazu v Minneapolisu (1:3) pred tednom dni so nanizali tri zmage, proti Chicagu (3,.1), Carolini (7:2) in nazadnje, v ponedeljek zjutra, proti Bostonu (7:2). V noči na sredo po slovenskem času bodo četrto zaporedno in 40. v sezoni lovili proti NY Rangers. Ti so trenutno deseta ekipa vzhodne konference, nazadnje so s 3:5 izgubili proti Vancouvru.

Kopitarjevi so s 87 osvojenimi točkami trenutno peta ekipa Zahoda in druga v pacifiški diviziji, kjer pa jim za ovratnik dihajo Edmonton Oilers, ki imajo prav tako 87 točk, a so odigrali tekmo več.

Ponoči bodo na delu tudi Washington Capitals, ki gostujejo pri Winnipeg Jets. Ruski kapetan Washingtona Aleksander Ovečkin pa nadaljuje lov za rekordom Wayna Gretzkyja. Sloviti Kanadčan je mejnik doseženih golov v rednem delu sezone postavil pri 894, Ovečkin je trenutno pri številki 888. Capitals so s 102 točkami (47 zmag – 23 porazov) trenutno najboljša ekipa lige NHL.

Liga NHL, 25. marec

