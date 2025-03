Izjemno zahtevna naloga pred Kopitarjem in Kralji

V hokejski ligi NHL bo pestro že nocoj po slovenskem času. Zanimiv spored se bo začel že ob 18. uri po slovenskem času v New Yorku, kjer bodo Rangers pričakali Vancouver Canucks, že ob 21. uri pa bodo na delu tudi Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings, ki gostijo neugodne Carolina Hurricanes.

Hokejisti Caroline so v zadnjem času v silovitem naletu, v zadnjih desetih tekmah so izgubili le enkrat, zmagali so na zadnjih osmih tekmah in na lestvici vzhodne konference z 88 točkami zaostajajo le za vodilnimi Washington Capitals, ki jih imajo po 69 odigranih tekmah okroglih sto.

Tudi LA Kings so v zadnjem obdobju odlični, v torek so pri Minnesoti (1:3) sicer prekinili zmagoviti niz, ki je trajal pet tekem, a se nato v petek zjutraj po slovenskem času spet vrnili na zmagovite tirnice v Chicagu (3:1). S Carolino so se v tej sezoni pomerili le enkrat, 2. februarja v Raleighu so Kralji zmagali s 4:2.

Liga NHL, 22. marec

Lestvica

