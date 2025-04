Udaren začetek v Seattlu, Dallas nadaljuje zmagoviti niz

Ekipe v ligi NHL imajo pred sabo še osem od desetih tekem rednega dela sezona. Tri imajo že zagotovljeno končnico: Washington Capitals, Winnipeg Jets in Dallas Stars. Zadnji so bili na delu v ponedeljek, ko so zmagoviti niz nadaljevali v Seattlu, kje so zmagali s 3:1. Za teksaško moštvo je bila to šesta zaporedna zmaga.

Srečanje v dvorani Climate Pledge Arena se je začelo udarno, že po minuti igre je domače v vodstvo popeljal Kaapo Kakko, a vodstva niso zadržali prav dolgo. Matt Duchene je v tretji minuti izenačil, Wyatt Johnston pa v četrti zadel za vodstvo Dallasa, ki ga niso več izpustili iz rok. Tudi po zaslugi vratarja Caseyja DeSmitha, ki je zaustavil 35 strelov Seattla. Ob koncu so domači izenačenje iskali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a jim je Mikael Granlund z zadetkom v prazen gol to preprečil. Dallas je prišel do šeste zaporedne zmage, po kateri ostaja na drugem mestu zahodne konference in je že uvrščen v končnico.

Tesno je bilo tudi na preostalih treh tekmah večera, kjer je ekipi ločeval zgolj en gol. Colorado Avalanche so proti Calgaryju sredi druge tretjine povedli z 2:0, a so se gostje vrnili v igro in z dvema hitrima goloma v dobre pol minute v tretji tretjini izenačili. Sledil je podaljšek, zatem še izvajanje kazenskih strelov, po katerem so zmago odpeljali gostje. Jegor Sharangovič je bil edini uspešni izvajalec pri kazenskih strelih. Colorado je četrti, Calgary pa deveti na zahodu, pet točk za osmim St. Louis Blues, ki trenutno drži zadnjo vstopnico za končnico.

Calgary Flames so po preobratu premagali Colorado. Foto: Reuters

Kazenski streli so o zmagovalcu odločali tudi na tekmi med New Jersey Devils in Minnesota Wild, Paul Cotter in Jesper Bratt sta bila pri kazenskih strelih uspešna in tako potrdila zmago domačih. Minnesota je sedma na zahodu, hudiči pa šesti na vzhodu.

Dvoboj ekip, ki zasedata 14. mesto v svojih konferencah, Philadelphia Flyers in Nashville Predators je pripadel letalcem, pri katerih je v Ivan Fedotov zaustavil 28 od 29 strelov na svoj gol.

Kralje Anžeta Kopitarja v noči na sredo čaka zahtevna tekma, gostili bodo vodilno ekipi lige Winnipeg Jets.

