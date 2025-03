Izpah kolka: preprečite resne posledice neustrezne rehabilitacije!

Ste se kdaj vprašali, kateri je eden od ključnih sklepov, ki vam omogoča nemoteno hojo, tek in izvajanje športnih aktivnosti? Kaj se zgodi, ko se kolk, ena ključnih povezav med zgornjim in spodnjim delom telesa, nenadoma poškoduje?

Kako pride do izpaha kolka?

Foto: Medicofit

Kolčni sklep je eden največjih in najpomembnejših sklepov v telesu. Njegova kroglasta anatomska struktura omogoča širok razpon gibanja noge v različnih smereh, hkrati pa zaradi dobre stabilnosti nosi večino telesne teže.

Izpah kolka nastane, ko glava stegnenice izstopi iz sklepne ponvice (acetabuluma). Ta nenaravni premik običajno povzroči intenzivno bolečino, popolno izgubo funkcije sklepa in pogosto poškoduje mehka tkiva, vezi ali živce.

Takšna poškodba je največkrat posledica močne sile, ki jo sprožijo prometne nesreče, padci z višine ali športne aktivnosti z visoko stopnjo tveganja.

Če izpah kolka ni pravilno in pravočasno zdravljen, lahko vodi v resne in dolgoročne zaplete, med katerimi so najpogostejši artroza , nestabilnost sklepa in avaskularna nekroza. Poškodovan sklep tako zahteva strokovno načrtovan program fizioterapije, ki vključuje postopno obnavljanje gibljivosti, moči in funkcionalnosti.

Glavni vzroki za izpah kolka

Ali ste vedeli, da lahko izpah kolka razvrstimo v dve osnovni kategoriji, pri čemer vsaka vključuje specifične vzroke, posledice in načine zdravljenja?

Prirojeni izpah kolka je pogosto povezan z razvojno displazijo kolka (DDK), stanjem, pri katerem sklepna ponvica (acetabulum) ni pravilno oblikovana ali je preplitva, kar povzroča nestabilnost sklepa.

To motnjo običajno diagnosticirajo v zgodnjem otroštvu, nezdravljena stanja pa običajno privedejo do resnih težav, kot so kronične bolečine in slabša kakovost življenja. Čeprav večina primerov displazije spontano izzveni, so pri resnejših oblikah za preprečitev dolgoročnih zapletov potrebni posebni terapevtski ukrepi.

Na drugi strani so pridobljeni izpahi kolka pogosteje posledica travmatskih dogodkov. Najpogostejši vzroki vključujejo prometne nesreče, padce z višine in intenzivne športne aktivnosti.

zlomi , saj je izpah kolka redko samostojna poškodba. Takim poškodbam so pridružene tudi poškodbe mehkih tkiv, vezi, živcev ali celo, saj je izpah kolka redko samostojna poškodba.

Ker so sprednje vezi kolčnega sklepa močnejše, se v kar 90 odstotkih primerov zgodi t. i. zadnji izpah. Takrat glavica stegnenice zdrsne nazaj iz sklepne ponvice, pri čemer je noga v položaju primika in notranje rotacije.

Ali imate večje tveganje za izpah kolka?

Glavni dejavniki tveganja za izpah kolka so povezani z življenjskim slogom, telesnimi značilnostmi, preteklimi poškodbami ali operacijami. Glavni dejavniki tveganja tako vključujejo:

moški spol,

populacijo od 16 do 40 let (ta starostna skupina je ponavadi vključena v zahtevne dejavnosti, ki povečujejo obremenitev na kolke),

športne aktivnosti (nogomet, smučanje in gimnastika).

Poleg naštetega na izpah vplivajo mišična neravnovesja, razmerje med velikostjo glavice stegnenice in sklepno ponvico (acetabulum), predhodne poškodbe ali operacije kolka.

Kako prepoznamo, da gre za izpah?

Foto: Medicofit

Izpah kolka običajno spremljajo očitni simptomi in znaki. Eden prvih, o katerem pogosto poročajo tudi pacienti klinike Medicofit, je intenzivna bolečina, ki jo občutijo v predelu kolka , dimelj ali stegna.

Pri zadnjem oz. posteriornem izpahu, ki je najpogostejši, je bolečina običajno lokalizirana v zadnjem delu kolka, medtem ko pri sprednjem oz. anteriornem bolečina prizadene sprednji del kolka.

Poleg bolečine izpah kolka pogosto povzroči vidno deformacijo sklepa. Pri posteriornem izpahu je noga upognjena v kolku in kolenu ter pomaknjena proti telesu, pri anteriornem pa je ta pogosto obrnjena stran od telesa, v položaju odmika in zunanje rotacije.

Izpah kolka spremlja tudi omejena gibljivost prizadete noge, v nekaterih primerih pa pacienti celo občutijo mravljinčenje ali otrplost v nogi, kar je znak, da so poškodovani tudi živci.

Kako postavimo diagnozo?

Pri postavljanju diagnoze izpaha kolka je sprva treba pridobiti podrobne informacije o poškodbi, kar vključuje vprašanja o okoliščinah nesreče, trenutku poškodbe in spremljajočih simptomih.

Sledi temeljit fizični pregled, pri čemer se osredotočimo na opazovanje in tipanje kolčnega sklepa, da bi ugotovili morebitne deformacije, nelagodje ali nenormalne gibe, ki bi lahko kazali na izpah.

Foto: Medicofit

Za potrditev diagnoze in določitev obsega poškodbe se pogosto priporočijo tudi slikovne preiskave, kot so rentgenske slike ali CT, s čimer izključimo zlome in poškodbe drugih struktur. Še posebej so koristni rentgenski posnetki, ki omogočajo vizualizacijo razmerja med stegnenico in acetabulumom, kar pomaga pri celoviti oceni sklepa.

Ob koncu se na podlagi vseh zbranih informacij postavi dokončna diagnoza in določi ustrezno zdravljenje.

Kakšne so možnosti zdravljenja?

Zdravljenje izpaha se običajno začne s konservativnim pristopom. Sprva je pomembna repozicija, pri kateri zdravnik poskuša s specifičnim manevrom premakniti glavico stegnenice nazaj v sklepno ponvico. Pomembno je, da se postopek izvede čim prej po poškodbi, saj to zmanjšuje tveganje za nastanek avaskularne nekroze (AVN), pri kateri pride do odmiranja kosti zaradi prekinitve oskrbe s krvjo.

Po uspešni repoziciji pacientu svetujejo imobilizacijo, s katero se preprečijo ponovni izpahi in zagotovi ustrezno zdravljenje poškodovanih tkiv. V tem obdobju je priporočljivo gibanje z nekaterimi omejitvami.

Konservativno zdravljenje temelji na fizioterapiji, ki se osredotoča na obnovo moči in gibljivosti kolka z ustreznimi terapevtskimi vajami. Te vključujejo raztezanje, krepitev obkolčnih mišic in vaje za izboljšanje gibanja.

Če konservativni pristop ni uspešen, se lahko zdravnik odloči za operacijo, ki včasih zahteva zamenjavo dela sklepa ali totalno kolčno protetiko.

Primer uspešne fizioterapevtske obravnave izpaha kolka V sklopu rehabilitacije po izpahu kolka je kliniko Medicofit obiskal 34-letni Filip, ki je med nogometno tekmo doživel anteriorni izpah desnega kolka. Dogodek se je zgodil ob udarcu žoge. Filip je v prvem trenutku zaslišal pok, v naslednjem pa je že ležal na tleh, saj ga desna noga ni več podpirala. Takoj so ga odpeljali v urgentni center, kjer so ugotovili čezmerno zunanjo rotacijo kolka in anteriorno dislokacijo. Na podlagi izvida je specialist izvedel zaprto repozicijo sklepa. Poleg izpaha je bila ugotovljena še resnejša poškodba enega izmed ligamentov, prisoten je bil tudi izliv. Rehabilitacijo v kliniki Medicofit je začel en teden po neljubem dogodku. Celotna rehabilitacija je zajemala prilagojeno fizioterapevtsko zdravljenje v trajanju 18 tednov. V uvodni fazi se je uporabljal širok spekter instrumentalnih terapij, vključno z diamagnetno in lasersko terapijo v kombinaciji s terapijo TECAR in udarnimi valovi. Glavno vlogo pri procesu zdravljenja je nedvomno imela terapevtska vadba, ki se je izvajala praktično od samega začetka rehabilitacije. Z upoštevanjem omejitev pri obremenjevanju noge so se progresivno izvajale vaje za krepitev mišične moči in vzdržljivosti, izboljšanje gibljivosti. V šestem tednu rehabilitacije se je v obravnavo vključil tudi kineziolog, saj je bila od takrat indicirana polna obremenitev desne noge. Celostna rehabilitacija je ob koncu zdravljenja prinesla uspeh. Filip je bil popolnoma brez bolečin, funkcionalno stanje njegovega desnega kolka pa je bilo enako kot pred poškodbo. Kot je tudi sam poudaril, je pri obremenjevanju desne noge čutil celo večjo samozavest kot pred poškodbo.

Foto: Medicofit

Celovita rehabilitacija v kliniki Medicofit

Obravnava kompleksnih poškodb zahteva individualiziran in multidisciplinaren pristop. V kliniki Medicofit se osredotočajo na neoperativno zdravljenje ortopedskih težav, kar je pogosto prva in učinkovita izbira za številne paciente.

Strokovnjaki klinike verjamejo v gradnjo zdravstva prihodnosti , v katerem pacientu omogočajo visoko strokovnost in kakovostno uporabniško izkušnjo.

Njihovi terapevti in ortopedski specialisti ponujajo natančno oceno poškodb in oblikujejo personaliziran rehabilitacijski načrt, ki vključuje:

krepitev mišic za stabilizacijo kolčnega sklepa,

vaje za izboljšanje gibljivosti in zmanjšanje bolečin ter

uporabo naprednih terapij za pospešitev regeneracije.

Rehabilitacija po izpahu je ključnega pomena za povrnitev funkcionalnosti sklepa in preprečevanje zapletov, kot sta mišična oslabelost in togost.

Foto: Medicofit

V začetnih fazah se terapija osredotoča na umiritev akutnih simptomov, kot sta bolečina in oteklina. V kliniki so jim v pomoč napredne tehnologije, kot sta WINTECARE tecar terapija , ki pospešuje celjenje tkiv, ter Summus laser , ki pomaga pri zmanjševanju vnetja in spodbuja regeneracijo.

Ko se akutni simptomi umirijo, pride v ospredje terapevtska vadba, ki je osredotočena na krepitev mišic kolčnega sklepa. Ta obsega vaje za izboljšanje stabilnosti, gibljivosti in moči kolčnih mišic.

V nadaljevanju rehabilitacije se program prilagodi glede na napredek in cilje pacienta. Pri resnih športnikih se vključi pliometrični trening, ki pomaga izboljšati hitrost, moč in eksplozivnost. Pri drugih pacientih je večji poudarek na izboljšanju vsakodnevnih funkcionalnih sposobnosti, stabilnosti in zmanjšanju tveganja za ponovne poškodbe. Skozi proces rehabilitacije je pomembno, da pacienti tudi spoznajo pravilne gibalne vzorce, ki preprečujejo obremenitve na sklepe.

Poseben poudarek je tudi na uporabi primerne športne opreme in kakovostne obutve, ki podpirata sklepe med vsakodnevnimi aktivnostmi.

Ustrezna rehabilitacija zahteva dolgoročno vzdrževanje stanja

Čeprav se faza primarne rehabilitacije konča na točki, na kateri se je posameznik sposoben vrniti k svojim želenim telesnim aktivnostim in nima težav pri vsakodnevnih opravilih, je pridobljeno stanje smiselno vzdrževati. Ob neustreznem nadaljevanju osnovnega zdravljenja namreč obstaja nevarnost, da se izpah sklepa ponovi.

Po končanem zdravljenju se lahko pacienti v kliniki Medicofit vključijo v porehabilitacijski program, ki se osredotoča na dolgoročno ohranjanje funkcionalnosti kolka. Ta vključuje preventivne vaje, ohranjanje zdrave telesne teže ter prilagoditev gibalnih navad in tehnik gibanja.

Izkušnje pacientov klinike Medicofit kažejo, da je strokovno vodena rehabilitacija ključ do ponovne vzpostavitve svobodnega gibanja in kakovostnega življenja.