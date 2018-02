Začenjajo smučarke, pestro kosilo s hokejisti in skakalci

ZOI, PJONGČANG, 8. TEKMOVALNI DAN

Kot je v navadi, olimpijski program s slovensko udeležbo tudi tokrat odpirajo alpske smučarke. Tina Robnik in Maruša Ferk sta prijavljeni na štart ženskega superveleslaloma, ki je predviden za ob 3.00.

Naslednji slovenski nastop bo ob 10.30, ko bodo v štafeti 4 x 5 kilometrov tekle Katja Višnar, Alenka Čebašek, Vesna Fabjan, Anamarija Lampič.

Najbolj pestra slovenska ura pa prihaja v času kosila. Slovenski hokejisti bodo po visokem porazu proti Rusiji (2:8) palice na zadnji tekmi skupinskega dela prekrižali s Slovaki ob 13.10. Ob 13.30 pa se bodo po drugi komplet odličij podali smučarski skakalci na veliki skakalnici. Nastopili bodo Jernej Damjan, Peter Prevc, Tilen Bartol in Anže Semenič, ki v kvalifikacijah niso prepričali.

Podelili bodo še odličja moškim v umetnostnem drsanju, dekletom v snežnem parku, hitrostnim drsalcem in drsalkam, biatlonkam na 12,5-kilometrski preizkušnji s skupinskim štartom in ženskam v skeletonu.

V preostalih tekmovanjih bodo na delu smučarji in smučarke prostega sloga v snežnem žlebu in akrobatskih skokih, tekmovalci v curlingu in hokejistki ter hokejistke – Američankam in Kanadčankam se bosta v polfinalu pridružili še dve reprezentanci.

Končne odločitve, ZOI, 8. tekmovalni dan (9) Umetnostno drsanje

02.00 moški, prosti program Alpsko smučanje

03.00 superveleslalom, ženske (Tina Robnik, Maruša Ferk) Smučanje prostega sloga

05.00 snežni park, ženske Smučarski tek

10.30 štafeta 4 x 5 km, ženske (Katja Višnar, Alenka Čebašek, Vesna Fabjan, Anamarija Lampič) Hitrostno drsanje/kratke proge

11.00 1000 m, moški; 1500 m, ženske Biatlon

12.15 12,5 km skupinski start, ženske Skeleton

12.20 3. in 4. vožnja, ženske Smučarski skoki

13.30 velika skakalnica, moški (Jernej Damjan, Peter Prevc, Tilen Bartol, Anže Semenič)