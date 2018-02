Peter Prevc: Prav veliko priložnosti ne bom več imel

PO TEKMI SKAKALCEV NA VELIKI NAPRAVI

Peter Prevc: z desetim mestom najboljši Slovenec. Foto: Getty Images

Medtem ko je Kamil Stoch v izteku skakalnice v Pjongčangu slavil novo zlato kolajno, s katero je ubranil naslov prvaka iz Sočija, in prejemal čestitke srebrnega Nemca Andreasa Wellingerja ter bronastega Norvežana Roberta Johanssona, je Peter Prevc v slovenskem novinarskem primežu ugotavljal, da je deseto mesto dosežek v slogu večjega dela sezone. Po prvi seriji, v kateri je bil osmi in z zmernim zaostankom za najboljšo trojico, je še lahko upal na sanjski skok, s katerim bi se vključil celo v boj za odličje. Toda s 127,5 metra dolgim drugim skokom je zdrsnil za dve mesti. Z desetim mestom je bil sicer prepričljivo najboljši Slovenec (Jernej Damjan je bil 16., Tilen Bartol 17, Anže Semenič pa diskvalificiran), kar pa je za lastnika velikega kristalnega globusa, nosilca dveh olimpijskih kolajn in še treh s svetovnih prvenstev nadvse slaba tolažba.

Foto: MaPa "Če med sezono nisi na stopničkah, potem …"

"Če bi bila to tekma svetovnega pokala, bi dejal: 'Super, gremo naprej!' To pa so olimpijske igre. Naslednja tekma bo čez štiri leta. Ne vem, v kakšni formi bom takrat. V prvem skoku sem sicer užival. Lepo me je zavrtelo čez smuči. Zavedal sem se tudi dobrega izhodišča. Zdaj ali nikoli, sem si nato dejal. Prav veliko olimpijskih priložnosti pač ne bom več imel. Škoda! Raje bi bil v izteku. A po drugi strani sem le težko zares razočaran, saj večji del sezone nisem bil na stopničkah. Uspelo mi je le enkrat, pa še to zgolj na vetrovni tekmi," je po drugem skoku dejal 25-letni skakalec iz Dolenje vasi, zadovoljen vsaj s tem, da se raven skokov dviguje, kar je lahko dober znak pred ponedeljkovo ekipno tekmo. A tam bo za uspeh potreboval še pomoč preostale trojice.

Stopničke (pre)daleč

Na petnajstih tekmah svetovnega pokala je Prevc v tej zimi na stopničkah stal le enkrat. Tudi skoki na uradnih treningih v kvalifikacijah niso obetali preskoka. A mojster za velika tekmovanja je vendarle upal na preboj. "Če ne upaš na zasuk ali pa sam sebi ne verjameš, nima prav nobenega smisla, da se ukvarjaš s športom. Na teh olimpijskih igrah sem si samo z enim skokom dokazal, da lahko dosežem oder za zmagovalce," je pod tribunami, ki so bile tokrat zaradi znosnejših temperatur dobro zasedene, ugotavljal član kranjskega Triglava, ki si bo v nedeljo privoščil prost dan. Nato ga čaka ekipna tekma, na kateri se mu bodo pridružili še Damjan, Bartol in Semenič, medtem ko bo Timi Zajc znova le gledalec.

Jernej Damjan še ni "osvojil" velike olimpijske skakalnice. Foto: Getty Images

Janus: V skokih je vse mogoče

Nič kaj dobre volje pred sedmo silo ni stopil glavni trener Goran Janus, ki je uteho iskal v ugotovitvi, da je večina na tekmi pokazala boljše skoke kot na treningih. "Nisem razočaran. Kdor pride na tekmo kot član prve trojice ali peterice v svetovnem pokalu, ima bolj realno osnovo za visoka pričakovanja. Peter pa je lovil konkurenco. V tem trenutku je to rezultat, ki mu pripada. Preostali? Tilen Bartol in Jernej Damjan sta nastopila solidno, medtem ko ima Semenič velike težave s pravočasnostjo na odskočni mizi. To bo treba popraviti," je dejal prvi mož slovenske skakalne reprezentance, ki je pred časom za cilj označil olimpijsko kolajno. Zadnja priložnost bo ekipna tekma, pred katero pravi: "V skokih je vse mogoče. Res je, določene reprezentance so zelo močne, a mi imamo pomanjkljivosti, ki jih moramo odpraviti ali minimalizirati."