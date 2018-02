Slovenci, pozor, Rusi so se posvečali predvsem enemu elementu

V petek ob 8.40 Slovenci na novi, ruski misiji

Slovenska hokejska reprezentanca bo po eni največjih zmag v zgodovini slovenskega hokeja na olimpijskem ledu spet v petek. Ob 8.40 ji bo nasproti stala papirnata favoritinja za olimpijsko zlato Rusija, ki zaradi dopinških pregreh izpred štirih let nastopa pod imenom olimpijski športniki iz Rusije. Rusi so se opekli s Slovaki in so še brez točke, odločeni, da se to v petek spremeni. V ta namen so četrtkov trening namenili predvsem igri z igralcem več, ki je šepala proti Slovakom.

Finski strateg na slovenski klopi Kari Savolainen je svojim varovancem po izjemnem sredinem preobratu in premierni zmagi nad ZDA namenil prost četrtkov dopoldan, ki so ga mnogi preživeli v družbi najbližjih. Popoldne je sledil trening, namenjen poglabljanju taktičnih zamisli za boj z zbornajo komando in odpravljanju napak s tekme proti Američanom.

V petek ob 9. uri po lokalnem času bodo risi opravili še jutranje razdrsavanje, po katerem bo uradno znana tudi dokončna slovenska postava za obračun z Rusi.

Ruski selektor upa, da bo pritisk bremena padel

Ti so po polomu v domačem Sočiju pred štirimi leti, ko so obstali v četrtfinalu, tokrat ob odsotnosti NHL-ovcev v Južno Korejo pripotovali kot papirnati favoriti za olimpijsko zlato odličje. A zvezdniki iz lige KHL so se opekli že na samem uvodu turnirja, ko niso znali izkoristiti prednosti dveh zadetkov, priigrane v prvih petih minutah, in tako po porazu z 2:3 ostali praznih rok.

Po srečanju so športno čestitali Slovakom in drug za drugim ponavljali, da se tekme ne dobi po zgolj dobrih začetnih petih minutah, da so v nadaljevanju preveč popustili in da jim je nasprotnikov čuvaj mreže Branislav Konrad povzročal sive lase.

Ruski selektor, ki je po porazu s Slovaki taktično prevzel odgovornost, upa, da bodo njegovi varovanci na tekmi s Slovenijo manj nervozni in jo začeli pod manjšim pritiskom.

Selektor Olegs Znaroks je pred tujo sedmo silo odgovarjal v svojem slogu, precej odrezavo, v pogovoru z domačo pa je bil nekoliko bolj zgovoren. Dejal je, da prevzema odgovornost za poraz in napake, ter izrazil upanje, da se bo raven pritiska na njegove varovance pred tekmo s Slovenijo znižala.

"Upam, da bo breme nekoliko padlo. Pred začetkom turnirja sem namreč med fanti čutil močno nervozo zaradi pritiskov olimpijskega zlata v medijih. Vem, da jih fantje berejo, zato so bili pred tekmo živčni. Upam, da se to spremeni," je dejal 55-letni v Rusiji rojeni nekdanji osrednji napadalec, ki ima tako latvijsko kot nemško državljanstvo.

Ekipa iz skoraj le dveh klubov – selektorjevega in CSKA Selektor olimpijskih športnikov iz Rusije, kakor je uraden naziv Rusov, Znaroks je v svojo ekipo poklical hokejiste iz praktično le dveh ruskih KHL-ovcev, prav vse pa zelo dobro pozna. Kar 15 jih namreč igra pri prvaku SKA iz Sankt Peterburga, ki ga trenira prav on, osem si jih kruh služi pri moskovskem CSKA, le dva, a izjemno pomembna (vratar Vasilij Košečkin in branilec Sergej Mozjakin) pa pri Metallurgu iz Magnitogorska. Rusi so s povprečno starostjo 27,12 leta najmlajši na olimpijskem turnirju.

"Čaka nas težak turnir, najprej močna Rusija, a ne smemo se jih ustrašiti," Žiga Jeglič, ki je Rusom v Sočiju zabil dva gola, opozarja, da se jih ne smejo bati. Foto: Reuters

Brez strahu

Slovenci so se z Rusi, vključno z B-reprezentanco, srečali desetkrat, štirikrat na velikih tekmovanjih, na katerih so vselej izgubili. Izbrani vrsti sta se srečali tudi na zadnjih olimpijskih igrah, kjer so Slovenci Rusom dolgo pretili, na koncu pa izgubili z 2:5. Oba zadetka je dosegel Žiga Jeglič. Član drugega napada, ki Ruse dobro pozna iz lige KHL, v kateri igra za Neftehimik Nižnekamk, je po zmagi nad ZDA opozoril, da morajo na led stopiti brez strahu: "Zmaga je zelo dobra popotnica za naprej. Čaka nas težak turnir, najprej močna Rusija, a ne smemo se jih ustrašiti."

Rusko olimpijsko zasedbo dobro pozna tudi z dvema zadetkoma junak srečanja proti ZDA Jan Muršak. Kapetan je od sezone 2013/14 do lanskega decembra igral v ligi KHL in bil z nemalo Rusi tudi klubski soigralec.

"Rusi so boljša ekipa od ameriške, imajo hitre in izenačene štiri peterke, ki so bolje uigrane kot ameriške. Proti njim bo težko igrati, a se moramo osredotočiti nase, pa bomo videli. Morda pa jim lahko zagrenimo tekmo," razmišlja 30-letni Štajerec, ki je po selitvi na Švedsko spet zaživel: "Vesel sem, da je forma prava, zdi se mi, da sem velikokrat na pravem mestu za gole. Upam, da ta forma ostane še vsaj do konca turnirja."

Rusi so bili kot del Sovjetske zveze na olimpijskem prestolu kar sedemkrat, enkrat so bili srebrni in enkrat bronasti. Po razpadu Sovjetske zveze so v Albertviluu nastopili pod olimpijsko zastavo in zmagali. Na nov naslov tako čakajo že 26 let. Od takrat so zbrali še dve olimpijski odličji .V Naganu leta 1998 so bili srebrni, štiri leta zatem v Salt Lake Cityju pa bronasti.

Ilja Kovalčuk upa, da bo igra z igralcem več Rusom proti Sloveniji bolje stekla. Foto: Reuters

"Slovenci so premagali Američane in nam dali vedeti, da bo ta skupina zelo izenačena in da lahko vsak premaga vsakogar. Naše misli morajo biti stoodstotno osredotočene na Slovenijo, zaigrati pa moramo bolje ob power-playu," je po porazu s Slovaško s prstom na neučinkovitost ob igralcu več pokazal zvezdnik Ilja Kovalčuk.

Rusi so na četrtkovem treningu tako posebno pozornost namenili predvsem temu elementu igre, ki jim proti Slovakom nikakor ni stekel. Izkoristili niso niti enega od šestih power-playev, zato je trenerski štab z dvema spremenjenima peterkama pilil igro z igralcem več. "Odločitev, da opravimo poseben trening, ki temelji na igranju ob številčni prednosti, je spodbudilo to, da nismo zadeli niti enkrat iz šestih priložnosti. Poiskali smo nove kombinacije, za katere upamo, da bodo delovale," je v pogovoru z ruskimi mediji razlagal pomočnik ruskega selektorja Harijs Vitolins.

Zaupajo Košečkinu

"Vsi skupaj smo krivi za poraz proti Slovakom, ta ni bil Vasilijeva krivda. Vem, da je zelo težko, če nasprotnik v eni tretjini strelja le trikrat in tako celotno tretjino le stojiš in čakaš, kdaj bo nasprotnik prišel pred tvoj gol," je Vitolins potrdil, da bo proti Sloveniji tekmo začel izkušeni 34-letni čuvaj mreže Vasilij Košečkin, ki se pri aktualnem podprvaku lige KHL Metallurgu iz Magnitogorska letos lahko pohvali s 93,1-odstotno zanesljivostjo na 38 tekmah.

Njegova mlajša kolega, 22-letna Ilja Sorokin in Igor Šestjorkin, bosta tako na olimpijski debi morala počakati.